28 марта 2025

В Челябинской области представили нового начальника полиции. Фото

В Катав-Ивановском районе начальником полиции назначили Антона Леонтьева
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Катав-Ивановске коллективу полиции представили нового начальника
В Катав-Ивановске коллективу полиции представили нового начальника Фото:

Руководитель ГУ МВД региона Сергей Космачев представил нового руководителя подразделения по Катав-Ивановскому району — подполковника полиции Антона Леонтьева. Назначение состоялось в ходе визита руководителя правоохранительного главка Челябинской области в муниципалитет.

«Антон Леонтьев — опытный офицер, прошедший путь от оперуполномоченного до начальника полиции. Сергей Космачев высоко оценил его профессионализм и целеустремленность, подчеркнув значительный вклад в службу и его уважение в коллективе», — отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области

Представляя нового руководителя, Сергей Космачев подчеркнул важность обеспечения правопорядка и безопасности жителей Катав-Ивановского района. Он также рекомендовал организовать эффективное взаимодействие полиции с органами власти и общественностью для оперативного решения возникающих вопросов.

Как сообщало URA.RU ранее, в конце декабря 2024 года начальник полиции сменился в Коркино. Место уволенного Владимира Дякина занял Александр Рябоконь. В ноябре руководителем отдела полиции в Троицке стал Жунус Жаманбаев.

В Катав-Ивановске представили нового начальника полиции
В Катав-Ивановске представили нового начальника полиции
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Руководитель ГУ МВД региона Сергей Космачев представил нового руководителя подразделения по Катав-Ивановскому району — подполковника полиции Антона Леонтьева. Назначение состоялось в ходе визита руководителя правоохранительного главка Челябинской области в муниципалитет. «Антон Леонтьев — опытный офицер, прошедший путь от оперуполномоченного до начальника полиции. Сергей Космачев высоко оценил его профессионализм и целеустремленность, подчеркнув значительный вклад в службу и его уважение в коллективе», — отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области Представляя нового руководителя, Сергей Космачев подчеркнул важность обеспечения правопорядка и безопасности жителей Катав-Ивановского района. Он также рекомендовал организовать эффективное взаимодействие полиции с органами власти и общественностью для оперативного решения возникающих вопросов. Как сообщало URA.RU ранее, в конце декабря 2024 года начальник полиции сменился в Коркино. Место уволенного Владимира Дякина занял Александр Рябоконь. В ноябре руководителем отдела полиции в Троицке стал Жунус Жаманбаев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...