Руководитель ГУ МВД региона Сергей Космачев представил нового руководителя подразделения по Катав-Ивановскому району — подполковника полиции Антона Леонтьева. Назначение состоялось в ходе визита руководителя правоохранительного главка Челябинской области в муниципалитет.
«Антон Леонтьев — опытный офицер, прошедший путь от оперуполномоченного до начальника полиции. Сергей Космачев высоко оценил его профессионализм и целеустремленность, подчеркнув значительный вклад в службу и его уважение в коллективе», — отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области
Представляя нового руководителя, Сергей Космачев подчеркнул важность обеспечения правопорядка и безопасности жителей Катав-Ивановского района. Он также рекомендовал организовать эффективное взаимодействие полиции с органами власти и общественностью для оперативного решения возникающих вопросов.
Как сообщало URA.RU ранее, в конце декабря 2024 года начальник полиции сменился в Коркино. Место уволенного Владимира Дякина занял Александр Рябоконь. В ноябре руководителем отдела полиции в Троицке стал Жунус Жаманбаев.
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