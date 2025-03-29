29 марта 2025
28 марта 2025

Африканцы пришли на праздничный намаз в Челябинске

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Студентов-африканцев выделяет из толпы модная одежда и колорит ( фото из архива)
Студентов-африканцев выделяет из толпы модная одежда и колорит ( фото из архива) Фото:

В Ураза-байрам на коллективную праздничную молитву ид намаз в Челябинске пришли верующие из африканских стран. Гостей из экзотических стран заметили во время религиозной церемонии в соборной Белой Мечети № 129 на Елькина.

«Иностранцев на Ураза-байрам в мечеть на Елькина пришло много. Среди них выделялись молодые африканцы, которые приняли участие в молитве. Судя по возрасту и одежде, это студенты челябинских вузов. Все афроамериканцы выглядят колоритно, они модно одеты», — сообщает сайт «74.ру».

Ранее сообщалось, что в Ураза-байрам полиция досматривает челябинских мусульман при входе в мечеть. Для безопасности граждан вход на праздничную молитву осуществляется через организованные пропускные пункты.

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В Ураза-байрам на коллективную праздничную молитву ид намаз в Челябинске пришли верующие из африканских стран. Гостей из экзотических стран заметили во время религиозной церемонии в соборной Белой Мечети № 129 на Елькина. «Иностранцев на Ураза-байрам в мечеть на Елькина пришло много. Среди них выделялись молодые африканцы, которые приняли участие в молитве. Судя по возрасту и одежде, это студенты челябинских вузов. Все афроамериканцы выглядят колоритно, они модно одеты», — сообщает сайт «74.ру». Ранее сообщалось, что в Ураза-байрам полиция досматривает челябинских мусульман при входе в мечеть. Для безопасности граждан вход на праздничную молитву осуществляется через организованные пропускные пункты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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