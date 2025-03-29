Африканцы пришли на праздничный намаз в Челябинске

В Ураза-байрам на коллективную праздничную молитву ид намаз в Челябинске пришли верующие из африканских стран. Гостей из экзотических стран заметили во время религиозной церемонии в соборной Белой Мечети № 129 на Елькина.
«Иностранцев на Ураза-байрам в мечеть на Елькина пришло много. Среди них выделялись молодые африканцы, которые приняли участие в молитве. Судя по возрасту и одежде, это студенты челябинских вузов. Все афроамериканцы выглядят колоритно, они модно одеты», — сообщает сайт «74.ру».
Ранее сообщалось, что в Ураза-байрам полиция досматривает челябинских мусульман при входе в мечеть. Для безопасности граждан вход на праздничную молитву осуществляется через организованные пропускные пункты.
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