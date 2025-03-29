29 марта 2025
28 марта 2025

В Челябинской области предложили забрать в аренду футбольный стадион

В Аше сдают в аренду стадион «Металлург» за 312,6 тысяч рублей в месяц
© Служба новостей «URA.RU»
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В Аше 11 апреля должны состояться торги по аренде футбольного поля
В Аше 11 апреля должны состояться торги по аренде футбольного поля Фото:

В Ашинском районе Челябинской области администрация муниципалитета объявила о сдаче в аренду футбольного стадиона «Металлург». Заявки от желающих принимаются до 8 апреля. Соответствующая информация была опубликована на сайте электронной площадки РТС-тендер.

Условиями аренды предусмотрено предоставление объекта с искусственным газоном и подогревом, земельным участком площадью восемь тысяч квадратных метров, спортивным табло и воротами на срок в пять лет. Арендатор обязан обеспечить бесплатный доступ к стадиону в парке культуры и отдыха им. Пилютова для образовательных учреждений и спортивных школ, а также для всех граждан.

Кроме основного стадиона, в аренду также предлагается тренировочное игровое поле на аналогичный срок. Начальная цена аренды стадиона составляет 312,6 тыс. рублей в месяц, а тренировочного поля — 38,2 тысяч.

Как сообщало URA.RU ранее, в Металлургическом районе Челябинска за 22,6 миллионов рулей продавали стадион с теннисным кортом. Информация об этом появилась на сайте объявлений.

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В Ашинском районе Челябинской области администрация муниципалитета объявила о сдаче в аренду футбольного стадиона «Металлург». Заявки от желающих принимаются до 8 апреля. Соответствующая информация была опубликована на сайте электронной площадки РТС-тендер. Условиями аренды предусмотрено предоставление объекта с искусственным газоном и подогревом, земельным участком площадью восемь тысяч квадратных метров, спортивным табло и воротами на срок в пять лет. Арендатор обязан обеспечить бесплатный доступ к стадиону в парке культуры и отдыха им. Пилютова  для образовательных учреждений и спортивных школ, а также для всех граждан. Кроме основного стадиона, в аренду также предлагается тренировочное игровое поле на аналогичный срок. Начальная цена аренды стадиона составляет 312,6 тыс. рублей в месяц, а тренировочного поля — 38,2 тысяч. Как сообщало URA.RU ранее, в Металлургическом районе Челябинска за 22,6 миллионов рулей продавали стадион с теннисным кортом. Информация об этом появилась на сайте объявлений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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