В Челябинской области предложили забрать в аренду футбольный стадион

В Ашинском районе Челябинской области администрация муниципалитета объявила о сдаче в аренду футбольного стадиона «Металлург». Заявки от желающих принимаются до 8 апреля. Соответствующая информация была опубликована на сайте электронной площадки РТС-тендер.
Условиями аренды предусмотрено предоставление объекта с искусственным газоном и подогревом, земельным участком площадью восемь тысяч квадратных метров, спортивным табло и воротами на срок в пять лет. Арендатор обязан обеспечить бесплатный доступ к стадиону в парке культуры и отдыха им. Пилютова для образовательных учреждений и спортивных школ, а также для всех граждан.
Кроме основного стадиона, в аренду также предлагается тренировочное игровое поле на аналогичный срок. Начальная цена аренды стадиона составляет 312,6 тыс. рублей в месяц, а тренировочного поля — 38,2 тысяч.
Как сообщало URA.RU ранее, в Металлургическом районе Челябинска за 22,6 миллионов рулей продавали стадион с теннисным кортом. Информация об этом появилась на сайте объявлений.
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