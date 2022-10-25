Жене бывшего вице-мэра Челябинска разрешили развивать бизнес

Дмитрий Градобоев (на фото) уволился в 2014 году и стал заниматься семейным бизнесом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жене бывшего вице-мэра Челябинска Дмитрия Градобоева Светлане разрешили строить сервисно-бытовой комплекс на Университетской набережной. Об этом сообщается на сайте мэрии.

«Утвердить документацию по планировке территории в границах улиц Братьев Кашириных, Чичерина, Университетской Набережной, Академика Макеева в Калининском районе города Челябинска. Считать утвержденную документацию основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства. Инициатор проекта — Градобоева С. П.», — говорится в документации.

На Университетской Набережной Градобоева собирается построить сервисно-бытовой комплекс общей площадью 6 тысяч 220 квадратных метров. Кадастровая стоимость земли составляет 8 млн 995 тысяч рублей. Согласно документации, на участке разрешено строить производственную базу.

Дмитрий Градобоев был заместителем мэра Челябинска по вопросам строительства, когда городом руководил Сергей Давыдов. В феврале 2014 года он ушел в отставку по причине критики, высказанной в его адрес застройщиками.

Градобоева обратилась в мэрию за разрешением на выкуп участка еще в ноябре 2020 года. После отказа она подала в суд, но проиграла процесс. На тот момент ее документация не соответствовала нужным требованиям.