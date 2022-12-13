Utair запустит два новых рейса из Нижневартовска после Нового года

Utair после Нового года запускает новые рейсы в Екатеринбург и Томск
С 8 января 2023 года авиакомпания Utair запустит два новых рейса из Нижневартовска в Екатеринбург и Томск. Об этом рассказали в официальном telegram-канале городской адсинистрации «Нижневартовск | Официально».
«В следующем году авиакомпания Utair начнет выполнять полеты из Екатеринбурга в Нижневартовск и из Нижневартовска в Томск. Рейсы в Екатеринбург из нашего города Utair начнет выполнять с 8 января по воскресеньям и средам. В Томск также будет с 8 января по воскресеньям и средам», — сказали в мэрии.
В мэрии добавили, что на данный момент на этих маршрутах работает авиакомпания «РусЛайн». Она выполняет полеты по понедельникам и пятницам.
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