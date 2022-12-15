Жители ЯНАО рискуют остаться без подарков к Новому году из-за долгой доставки Wildberries

Жители Салехарда (ЯНАО) могут остаться без новогодних подарков из-за покупок в российском онлайн-магазине Wildberries. Как сообщили горожане в соцсетях, существует вероятность не получить заказы вовремя из-за долгой доставки.
«В преддверье Нового года подпортил настроение всем известный Wildberries. В середине ноября были заказаны новогодние подарки родными и близким. Учитывая, что обычный период доставки до Салехарда редко превышал 7-10 дней, то запас по времени до получения заказанных товаров был приличным. Но что-то пошло не так. Все позиции, которые должны были уйти со склада «Электросталь», вот уже месяц находятся в статусе «Отсортирован» и прогноза их доставки нет, от слова «вообще», — написал анонимно автор в одной из местных групп.
Как оказалось, это не единичный случай. Многие из горожан также не могут получить свои заказы вовремя. «Тоже месяц жду», — сообщила Елена Третьякова. «Та же самая ситуация, посылка застряла в «Электростали», — добавила Наталья Сотруева. «Ой у меня тоже такая же проблема, отказываться не хочу, потому что моего товара уже нет в наличии», — отметила Диана Коновалова.
Агентство попыталось выяснить обстоятельства. Однако по номерам Wildberries, указанным в интернете дозвониться не удалось.
Ранее сообщалось, что жителей округа шокировала стоимость доставки с Wildberries. Интернет-магазин увеличил цену на доставку в Новый Уренгой до 750 рублей.
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