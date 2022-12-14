Жителей ЯНАО шокировала стоимость доставки в Wildberries. Скрин

15 декабря 2022 в 18:17 Размер текста - 17 +

Стоимость доставки Wildberries в Новый Уренгой составляет 700 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жителей Нового Уренгоя (ЯНАО) шокировал российский онлайн-магазин Wildberries, который в очередной раз увеличил стоимость доставки. Теперь сумма доставки составляет 750 рублей, рассказала URA.RU читательница, которая лично столкнулась с проблемой. «Это просто шок. Wildberries опять поднял ценник на доставку. Она и так стоила 500 рублей, а сейчас сумма достигла 750! Теперь нет никакого желания покупать что-либо на этой платформе», — рассказывает собеседница агентства. Разницу в цене заметили и другие жители города, которые выразили свое возмущение в соцсетях. «Wildberries вообще в край обалдел. Сначала платный отказ 50 рублей за единицу, потом 100 рублей. Далее доставка 200 рублей, потом им показалось мало и сделали 500. Но сейчас 750 рублей доставка в Новый Уренгой. Это нормально вообще?» — написал анонимно автор в одной из местных групп во «ВКонтакте». Корреспондент агентства обратился в техподдержку компании с этим вопросом. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что представители Wildberries назвали Новый Уренгой отдаленной территорией. Также жители ЯНАО составили петицию против платной доставки в регион. Стоимость доставки в Новый Уренгой Читательница агентства

Жителей Нового Уренгоя (ЯНАО) шокировал российский онлайн-магазин Wildberries, который в очередной раз увеличил стоимость доставки. Теперь сумма доставки составляет 750 рублей, рассказала URA.RU читательница, которая лично столкнулась с проблемой. «Это просто шок. Wildberries опять поднял ценник на доставку. Она и так стоила 500 рублей, а сейчас сумма достигла 750! Теперь нет никакого желания покупать что-либо на этой платформе», — рассказывает собеседница агентства. Разницу в цене заметили и другие жители города, которые выразили свое возмущение в соцсетях. «Wildberries вообще в край обалдел. Сначала платный отказ 50 рублей за единицу, потом 100 рублей. Далее доставка 200 рублей, потом им показалось мало и сделали 500. Но сейчас 750 рублей доставка в Новый Уренгой. Это нормально вообще?» — написал анонимно автор в одной из местных групп во «ВКонтакте». Корреспондент агентства обратился в техподдержку компании с этим вопросом. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что представители Wildberries назвали Новый Уренгой отдаленной территорией. Также жители ЯНАО составили петицию против платной доставки в регион.