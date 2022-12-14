Жителей Нового Уренгоя (ЯНАО) шокировал российский онлайн-магазин Wildberries, который в очередной раз увеличил стоимость доставки. Теперь сумма доставки составляет 750 рублей, рассказала URA.RU читательница, которая лично столкнулась с проблемой.
«Это просто шок. Wildberries опять поднял ценник на доставку. Она и так стоила 500 рублей, а сейчас сумма достигла 750! Теперь нет никакого желания покупать что-либо на этой платформе», — рассказывает собеседница агентства.
Разницу в цене заметили и другие жители города, которые выразили свое возмущение в соцсетях. «Wildberries вообще в край обалдел. Сначала платный отказ 50 рублей за единицу, потом 100 рублей. Далее доставка 200 рублей, потом им показалось мало и сделали 500. Но сейчас 750 рублей доставка в Новый Уренгой. Это нормально вообще?» — написал анонимно автор в одной из местных групп во «ВКонтакте».
Корреспондент агентства обратился в техподдержку компании с этим вопросом. Ответ ожидается.
Ранее сообщалось, что представители Wildberries назвали Новый Уренгой отдаленной территорией. Также жители ЯНАО составили петицию против платной доставки в регион.
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