Курганский губернатор назвал, чего не хватает россиянам

Губернатор Шумков призвал курганцев молиться с любовью

19 декабря 2022 в 10:09 Размер текста - 17 +

По словам Шумкова, россиянам не хватает любви к себе и к малой родине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал людей молиться, чтобы восполнить дефицит любви в обществе. Об этом он написал в своем telegram-канале. «В медицине есть вид анализа, когда по крови определяют, каких веществ не хватает человеку. <…> Если сделать подобный анализ на дефицит веществ нашему обществу, наверняка выяснится — нам всем не достает… любви», — опубликовал пост Шумков, приурочив его к дню святого Николая Чудотворца. По словам губернатора, дефицит любви у россиян проявляется к самим себе, близким, малой родине, дому и стране. Он отметил, что любовь — это Бог, поэтому обращение к нему с молитвой должно сопровождаться чувством любви. Также Шумков поздравил всех с праздником: «Любви и мира в ваши души. И пусть сбудутся ваши мечты и молитвы, исполненные искренней любовью к ближнему своему, малой родне и к стране». До этого URA.RU писало, что в Свято-Троицкий храм в Кургане привезут икону Спаса, подаренную. Цесаревичу Алексию Николаевичу. Икону разместят в ростовой иконе с изображением царских мучеников.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал людей молиться, чтобы восполнить дефицит любви в обществе. Об этом он написал в своем telegram-канале. «В медицине есть вид анализа, когда по крови определяют, каких веществ не хватает человеку. <…> Если сделать подобный анализ на дефицит веществ нашему обществу, наверняка выяснится — нам всем не достает… любви», — опубликовал пост Шумков, приурочив его к дню святого Николая Чудотворца. По словам губернатора, дефицит любви у россиян проявляется к самим себе, близким, малой родине, дому и стране. Он отметил, что любовь — это Бог, поэтому обращение к нему с молитвой должно сопровождаться чувством любви. Также Шумков поздравил всех с праздником: «Любви и мира в ваши души. И пусть сбудутся ваши мечты и молитвы, исполненные искренней любовью к ближнему своему, малой родне и к стране». До этого URA.RU писало, что в Свято-Троицкий храм в Кургане привезут икону Спаса, подаренную. Цесаревичу Алексию Николаевичу. Икону разместят в ростовой иконе с изображением царских мучеников.