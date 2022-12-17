17 декабря 2022
16 декабря 2022

В курганском храме появится икона, подаренная цесаревичу Алексею. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мечеть и строительная площадка на улицах Климова и Сибирская. Курган, снег, свято троицкий собор, свято-троицкий храм, зима, набережная тобола, улица климова, троицкий храм, троицкая церковь
Икону установят в Свято-Троицком храме Фото:

В Свято-Троицком храме в Кургане появится икона Спаса, подаренная цесаревичу Алексею Николаевичу. Об этом рассказал сенатор РФ от Курганской области Сергей Муратов в своем telegram-канале.

«Скоро в Кургане появится святыня, ценность которой невозможно назвать. Это икона Спаса, подаренная цесаревичу Алексею Николаевичу. Эта икона сопровождала царскую семью весь их трагический путь, проводила их из Ипатьевского дома на Голгофу и дала им силы на мученический подвиг. Известно только Богу, сколько слез царской семьи пролито у этой иконы», — пишет Сергей Муратов.

Икона будет находиться в Свято-Троицком храме. Ее врежут в ростовую икону с изображением царских мучеников.

Ранее сенатор Сергей Муратов перечислил места, в которых побывали мощи преподобного Сергия Радонежского. Святыню выставляли в правительстве Курганской области, исправительной колонии, в больницах и детском доме.

Икона Спаса будет находиться в Троицком храме
Икона была подарена цесаревичу Алексею Николаевичу

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В Свято-Троицком храме в Кургане появится икона Спаса, подаренная цесаревичу Алексею Николаевичу. Об этом рассказал сенатор РФ от Курганской области Сергей Муратов в своем telegram-канале. «Скоро в Кургане появится святыня, ценность которой невозможно назвать. Это икона Спаса, подаренная цесаревичу Алексею Николаевичу. Эта икона сопровождала царскую семью весь их трагический путь, проводила их из Ипатьевского дома на Голгофу и дала им силы на мученический подвиг. Известно только Богу, сколько слез царской семьи пролито у этой иконы», — пишет Сергей Муратов. Икона будет находиться в Свято-Троицком храме. Ее врежут в ростовую икону с изображением царских мучеников. Ранее сенатор Сергей Муратов перечислил места, в которых побывали мощи преподобного Сергия Радонежского. Святыню выставляли в правительстве Курганской области, исправительной колонии, в больницах и детском доме.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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