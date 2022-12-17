В курганском храме появится икона, подаренная цесаревичу Алексею. Фото

18 декабря 2022 в 17:58 Размер текста - 17 +

Икону установят в Свято-Троицком храме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Свято-Троицком храме в Кургане появится икона Спаса, подаренная цесаревичу Алексею Николаевичу. Об этом рассказал сенатор РФ от Курганской области Сергей Муратов в своем telegram-канале. «Скоро в Кургане появится святыня, ценность которой невозможно назвать. Это икона Спаса, подаренная цесаревичу Алексею Николаевичу. Эта икона сопровождала царскую семью весь их трагический путь, проводила их из Ипатьевского дома на Голгофу и дала им силы на мученический подвиг. Известно только Богу, сколько слез царской семьи пролито у этой иконы», — пишет Сергей Муратов. Икона будет находиться в Свято-Троицком храме. Ее врежут в ростовую икону с изображением царских мучеников. Ранее сенатор Сергей Муратов перечислил места, в которых побывали мощи преподобного Сергия Радонежского. Святыню выставляли в правительстве Курганской области, исправительной колонии, в больницах и детском доме. Икона Спаса будет находиться в Троицком храме Сергей Муратов Икона была подарена цесаревичу Алексею Николаевичу Сергей Муратов

В Свято-Троицком храме в Кургане появится икона Спаса, подаренная цесаревичу Алексею Николаевичу. Об этом рассказал сенатор РФ от Курганской области Сергей Муратов в своем telegram-канале. «Скоро в Кургане появится святыня, ценность которой невозможно назвать. Это икона Спаса, подаренная цесаревичу Алексею Николаевичу. Эта икона сопровождала царскую семью весь их трагический путь, проводила их из Ипатьевского дома на Голгофу и дала им силы на мученический подвиг. Известно только Богу, сколько слез царской семьи пролито у этой иконы», — пишет Сергей Муратов. Икона будет находиться в Свято-Троицком храме. Ее врежут в ростовую икону с изображением царских мучеников. Ранее сенатор Сергей Муратов перечислил места, в которых побывали мощи преподобного Сергия Радонежского. Святыню выставляли в правительстве Курганской области, исправительной колонии, в больницах и детском доме.