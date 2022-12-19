Молодые ученые ТюмГУ вошли в число лучших на межвузовской научно-практической конференции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Научные доклады студентов и аспирантов студентов Института наук о Земле ТюмГУ вошли в число лучших на межвузовской научно-практической конференции «Современные проблемы безопасности жизнедеятельности». Об этом сообщает официальный сайт вуза. Там уточнили, что работы победителей были представлены в рамках тематики «Экологическая оценка действия микроэлементов и экотоксикантов в системе почва-растение-животное (человек)».

«Первое место экспертная комиссия присудила докладу аспиранта Анны Мангутовой „Оценка содержания йода в почве и растениях на территории севера Монголии“. Второе место завоевала магистрант Мария Нестерова с работой „Динамика лесных пожаров в окрестностях Тюмени на протяжении 9000 лет“», — сообщает официальный сайт ТюмГУ.

Там добавили, что третье место заняли два представителя ТюмГУ: бакалавр Елизавета Швец с темой «Влияние различных соединений селена на начальные показатели роста и развития яровой пшеницы» и аспирант Глеб Терентьев. Его работа посвящена экологической оценке содержания тяжелых металлов и нефтепродуктов в почвах придорожных территорий Тюмени. Организатором межвузовской научно-практической конференции выступил Омский государственный медицинский университет.

Указом президента Российской Федерации Владимира Путина, 2022—2031 годы объявлены в стране Десятилетием науки и технологий. Основными задачами проведения десятилетки являются привлечение талантливой молодежи в научную сферу, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач укрепления общества, повышение доступности информации о перспективах научной деятельности для граждан РФ.

В Тюменской области продолжается реализация национального проекта «Наука». Он рассчитан до 2024 года URA.RU