В Кургане с 3 января перевозчики перестанут обслуживать 13 автобусных маршрутов. Эти маршруты заменят на другие. Данная информация размещена в группе соцсети «ВКонтакте» «Курганский транспорт».
«В связи с переводом маршрутов на регулируемый тариф за проезд и провоз багажа с 03.01.2023 г. на территории города Кургана прекращаются перевозки по [13] муниципальным маршрутам. <…> Стоимость проезда на новых маршрутах установлена Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Курганской области на уровне 30 рублей за одного пассажира или одно место багажа», — указано в сообщении.
Маршруты заменят следующим образом:
- № 6 «ГБУ «Курганская областная ДКБ им. Красного Креста» — пос. Увал — микрорайон Тополя» на № 16 «Вокзал — пос. Увал — микрорайон Тополя»;
- № 10 «ул. Гайдара — ОАО «Синтез»» на № 50 «ул. Гайдара — ОАО «Синтез»»;
- № 12 «Телецентр —ул. Халтурина (отдельные рейсы до «АО «НПО «Курганприбор»)» на № 62 «АО «НПО «Курганприбор» — ул. Халтурина»;
- № 13 «ОАО «Синтез» — пос. Локомотивный» на № 70 «ул. 9 Мая — Курганская областная ДКБ им. Красного Креста — бульвар Солнечный» и 15«пос. Смолино — пос. Локомотивный (отдельные рейсы до АК «Корвет»)»;
- № 19 «Госпиталь — пос. Озерный» на № 64 «Госпиталь — Курганская областная ДКБ им. Красного Креста (отдельные рейсы до пос. Озерный)»;
- № 31 «1 микрорайон — Бульвар Солнечный» на № 58 «1 микрорайон — Бульвар Солнечный»;
- № 301 «Бульвар Солнечный — пос. Левашово» на № 51 «Бульвар Солнечный — пос. Левашово»;
- № 308 «Микрорайон Черемухово — микрорайон Нижняя Утятка — пос. Сиреневый (в летний период отдельные рейсы до садов «Просвещенец»)» на № 18 «Вокзал — НДПК «Новый город» (отдельные рейсы до микрорайона Нижняя Утятка)»;
- № 311 «ОАО «Синтез» — 1 микрорайон» на № 74 «ОАО «Синтез» — 1 микрорайон»;
- № 320 «ул. Криволапова — ул. Лескова» на № 68 «ул. Криволапова — ул. 9 Мая»;
- № 349 «ОАО «Синтез» — Аэропорт (в летний период до Омского моста)» на № 91 «ОАО «Синтез» — Аэропорт (отдельные рейсы до Омского моста)»;
- № 378 «пос. Вороновка — пос. Озерный (отдельные рейсы через аэровокзал)» на № 24 «пос. Вороновка — пос. Озерный»;
- № 403 «1 микрорайон — Аэропорт (отдельные рейсы до микрорайона Челноково)» на № 93 «1 микрорайон — Аэропорт (отдельные рейсы до микрорайона Челноково)».
В Кургане с 2023 года появятся 40 новых маршрутов, которые постепенно заменят
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