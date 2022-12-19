В Кургане в начале 2023 года отменят 13 автобусных маршрутов. Список

20 декабря 2022 в 16:51 Размер текста - 17 +

Старые маршруты заменят на новые Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане В Кургане с 3 января перевозчики перестанут обслуживать 13 автобусных маршрутов. Эти маршруты заменят на другие. Данная информация размещена в группе соцсети «ВКонтакте» «Курганский транспорт». «В связи с переводом маршрутов на регулируемый тариф за проезд и провоз багажа с 03.01.2023 г. на территории города Кургана прекращаются перевозки по [13] муниципальным маршрутам. <…> Стоимость проезда на новых маршрутах установлена Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Курганской области на уровне 30 рублей за одного пассажира или одно место багажа», — указано в сообщении. Маршруты заменят следующим образом: № 6 «ГБУ «Курганская областная ДКБ им. Красного Креста» — пос. Увал — микрорайон Тополя» на № 16 «Вокзал — пос. Увал — микрорайон Тополя»;

№ 10 «ул. Гайдара — ОАО «Синтез»» на № 50 «ул. Гайдара — ОАО «Синтез»»;

№ 12 «Телецентр —ул. Халтурина (отдельные рейсы до «АО «НПО «Курганприбор»)» на № 62 «АО «НПО «Курганприбор» — ул. Халтурина»;

№ 13 «ОАО «Синтез» — пос. Локомотивный» на № 70 «ул. 9 Мая — Курганская областная ДКБ им. Красного Креста — бульвар Солнечный» и 15«пос. Смолино — пос. Локомотивный (отдельные рейсы до АК «Корвет»)»;

№ 19 «Госпиталь — пос. Озерный» на № 64 «Госпиталь — Курганская областная ДКБ им. Красного Креста (отдельные рейсы до пос. Озерный)»;

№ 31 «1 микрорайон — Бульвар Солнечный» на № 58 «1 микрорайон — Бульвар Солнечный»;

№ 301 «Бульвар Солнечный — пос. Левашово» на № 51 «Бульвар Солнечный — пос. Левашово»;

№ 308 «Микрорайон Черемухово — микрорайон Нижняя Утятка — пос. Сиреневый (в летний период отдельные рейсы до садов «Просвещенец»)» на № 18 «Вокзал — НДПК «Новый город» (отдельные рейсы до микрорайона Нижняя Утятка)»;

№ 311 «ОАО «Синтез» — 1 микрорайон» на № 74 «ОАО «Синтез» — 1 микрорайон»;

№ 320 «ул. Криволапова — ул. Лескова» на № 68 «ул. Криволапова — ул. 9 Мая»;

№ 349 «ОАО «Синтез» — Аэропорт (в летний период до Омского моста)» на № 91 «ОАО «Синтез» — Аэропорт (отдельные рейсы до Омского моста)»;

№ 378 «пос. Вороновка — пос. Озерный (отдельные рейсы через аэровокзал)» на № 24 «пос. Вороновка — пос. Озерный»;

№ 403 «1 микрорайон — Аэропорт (отдельные рейсы до микрорайона Челноково)» на № 93 «1 микрорайон — Аэропорт (отдельные рейсы до микрорайона Челноково)». В Кургане с 2023 года появятся 40 новых маршрутов, которые постепенно заменят 51 старый . В середине декабря были определены владельцы новых маршрутов. Перевозчики надеются, что эти маршруты будут выгоднее старых.

В Кургане с 3 января перевозчики перестанут обслуживать 13 автобусных маршрутов. Эти маршруты заменят на другие. Данная информация размещена в группе соцсети «ВКонтакте» «Курганский транспорт». «В связи с переводом маршрутов на регулируемый тариф за проезд и провоз багажа с 03.01.2023 г. на территории города Кургана прекращаются перевозки по [13] муниципальным маршрутам. <…> Стоимость проезда на новых маршрутах установлена Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Курганской области на уровне 30 рублей за одного пассажира или одно место багажа», — указано в сообщении. Маршруты заменят следующим образом: В Кургане с 2023 года появятся 40 новых маршрутов, которые постепенно заменят 51 старый. В середине декабря были определены владельцы новых маршрутов. Перевозчики надеются, что эти маршруты будут выгоднее старых.