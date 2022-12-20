В Кургане перечислили нарушения на стройке, из-за которой осудили экс-замгубернатора

УФК назвало нарушения, обнаруженные в ходе проверки строительства курганской школы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ряд нарушений был выявлен сотрудниками управления федерального казначейства (УФК) при проверке документов пристроя к школе в курганском селе Канаши, прежде фигурировавшем в уголовном деле экс-замгубернатора Сергея Пугина. Об этом URA.RU сообщили в УФК по Курганской области.

«Контрольное мероприятие [объекта «Пристрой к общеобразовательной организации в селе Канаши Шадринского района Курганской области] проводилось за 2020 год, по результатам которого установлено: нецелевое использование средств субсидий из федерального бюджета, неправомерное расходование средств, искажение бюджетной отчетности, несвоевременная оплата поставленного оборудования», — перечислили нарушения в управлении. По итогам проверки в управление ЖКХ, энергетики и строительства Шадринского района поступило представление об исправлении недостатков.

По данным УФК, в рамках нецелевого использования были оплачены 48,4 млн руб. Бюджетная отчетность была искажена на 2 млн руб. Также управление невовремя оплатило поставленное оборудование на сумму 0,6 млн руб., а около 200 тысяч были выплачены за фактически непоставленное оборудование. Шадринское управление опротестовало представление в арбитражном суде. «Решение по делу по состоянию на 20 декабря 2022 г. Арбитражным судом Курганской области не вынесено», — дополнили в региональном УФК.

Соцобъект, построенный на федеральные деньги, фигурировал в уголовном деле о коррупции с участием чиновников и шадринской компании «Мультипласт». Бывший замгубернатора Сергей Пугин был приговорен к 7 годам лишения свободы за то, что превысил полномочия при оплате объектов строительства в нескольких селах Шадринского района, т. ч. в Канаши. Представитель подрядчика и другие чиновники также были признаны виновными и наказаны лишением свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что на стройке в Курганской области нашли нарушения. Ответственным сотрудникам управления строительства Шадринского района было предписано вернуть средства, после чего они обратились с ответным иском в арбитраж.