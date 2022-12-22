22 декабря 2022

В ЯНАО рыба с паразитами напугала жительницу. Фото

Жительница Надыма пожаловалась в соцсетях на форель с паразитами
© Служба новостей «URA.RU»
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Ферма форели РыбаLove. Михайловск, рыба, форель
Надымчанка пожаловалась на паразитов в рыбе из магазина «Монетка» (архивное фото) Фото:

Жительница Надыма пожаловалась в соцсети на форель с паразитами, приобретенную в сетевом магазине «Монетка». Пост о покупке выложен в группе «Злой и добрый надымчанин» в социальной сети «ВКонтакте».

«Форель в „Монетке“, будьте внимательны», — написала надымчанка Виктория Романова в соцсети. На фото, размещенном под записью, видно, что в рыбе есть похожие на червей паразиты.

Большинство комментаторов наличие паразитов в рыбе не удивило. «Вы наверное не в курсе, что такие паразиты присутствуют во всей рыбе», — написала Алина. «Они же после заморозки мертвые, тем более после термообработки, кушайте на здоровье», — сообщил Эдуард. «Можно подумать, в другой магазин привезут рыбу без глистов, вам никто не даст гарантию», — замечает Оксана. «На них окуни хорошо клюют», — иронизирует Максим.

Корреспондент агентства направил запрос в Роспотребнадзор по ЯНАО, а также в пресс-службу сети «Монетка» с просьбой прокомментировать, вправе ли покупатель поменять товар в таком случае. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что жителей ЯНАО шокировали роллы со скрепкой для степлера. Ноябрянка обнаружила посторонний предмет в свежеприготовленном заказе.

Форель с паразитами
Фото:

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Жительница Надыма пожаловалась в соцсети на форель с паразитами, приобретенную в сетевом магазине «Монетка». Пост о покупке выложен в группе «Злой и добрый надымчанин» в социальной сети «ВКонтакте». «Форель в „Монетке“, будьте внимательны», — написала надымчанка Виктория Романова в соцсети. На фото, размещенном под записью, видно, что в рыбе есть похожие на червей паразиты. Большинство комментаторов наличие паразитов в рыбе не удивило. «Вы наверное не в курсе, что такие паразиты присутствуют во всей рыбе», — написала Алина. «Они же после заморозки мертвые, тем более после термообработки, кушайте на здоровье», — сообщил Эдуард. «Можно подумать, в другой магазин привезут рыбу без глистов, вам никто не даст гарантию», — замечает Оксана. «На них окуни хорошо клюют», — иронизирует Максим. Корреспондент агентства направил запрос в Роспотребнадзор по ЯНАО, а также в пресс-службу сети «Монетка» с просьбой прокомментировать, вправе ли покупатель поменять товар в таком случае. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что жителей ЯНАО шокировали роллы со скрепкой для степлера. Ноябрянка обнаружила посторонний предмет в свежеприготовленном заказе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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