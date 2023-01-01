Гигантский хоккей и танцы кочующих ненцев: новогодние развлечения в ЯНАО

В новогодние праздники жители ЯНАО могут поучаствовать в квестах и мастер-классах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти подготовили для жителей городов ЯНАО необычные развлечения в новогодние каникулы. Редакция URA.RU собрала самые интересные мероприятия, в которых ямальцы могут поучаствовать всей семьей.

«В природно-этнографическом комплексе „НУМ“ в Ноябрьск парке состоится квест „Тайны кочующих ненцев“. Мероприятие пройдет 2,3,4,5,6, и 8 января. Поучаствовать в квесте можно с 14:00 до 20:00», — говорится в афише.

В этом же парке горожане могут принять участие в национальных мастер-классах. В детской библиотеке можно посетить увлекательный мастер-класс в технике граттаж «Восковое чудо». Мероприятие запланировано на 4,5 и 8 число. Также с 3 по 8 января работает выставочный проект «Виртуальное этнопутешествие. Дыхание тундры». Посмотреть можно в Музейном ресурсном центре.

В Надыме 4 января состоится «Гигантский хоккей». Мероприятие пройдет на площади «Юбилейная» в 12:00. 5 января в городе запланирован фестиваль «Надымское нашествие Дедов Морозов и Снегурочек», на него можно посмотреть на городской Набережной у озера Янтарного в 16:00.

В Муравленко 6 января состоится «Рождественская лыжная горка». Начало спортивного мероприятия в 11:00. В этот же день в многофункциональном клубе молодежных инициатив состоится праздничное антикафе для молодежи «MRCLOFT».