Бывшие сотрудники курганского Ространснадзора начали работать против него

Уволившиеся из местного отдела Ространснадзора сотрудники создали компанию, которая помогает оспаривать административные акты, выписанные ведомством. Об этом URA.RU рассказали источники близкие к сфере перевозок.
«Сотрудники курганского отдела Ространснадзора, которые уволились со своих должностей после прихода руководителя Олега Седельникова [бывший прокурор Магаданской области], организовали компанию. Они предлагают бизнесменам услуги по оспариванию административных актов, выписанных Ространснадзором», — сообщили источники.
При этом Седельников, по данным инсайдеров, готовит ответные меры. «Он собирается сам ходить на судебные заседания и лично защищать интересы ведомства, которые нацелены на наведение порядка на дорогах», — утверждают источники. Ранее URA.RU в приемной местного филиала Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта сообщили, что передадут контакты корреспондента и вопросы по увольнениям Седельникову. На момент написания новости, ответ не был получен.
Источники URA.RU сообщали, что Седельникову пришлось стать требовательнее к сотрудникам из-за случившихся ранее коррупционных преступлений в сфере дорожного надзора. По словам инсайдеров, некоторым из ушедших действительно было не место в рядах надзорного органа
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Уволившиеся из местного отдела Ространснадзора сотрудники создали компанию, которая помогает оспаривать административные акты, выписанные ведомством. Об этом URA.RU рассказали источники близкие к сфере перевозок. «Сотрудники курганского отдела Ространснадзора, которые уволились со своих должностей после прихода руководителя Олега Седельникова [бывший прокурор Магаданской области], организовали компанию. Они предлагают бизнесменам услуги по оспариванию административных актов, выписанных Ространснадзором», — сообщили источники. При этом Седельников, по данным инсайдеров, готовит ответные меры. «Он собирается сам ходить на судебные заседания и лично защищать интересы ведомства, которые нацелены на наведение порядка на дорогах», — утверждают источники. Ранее URA.RU в приемной местного филиала Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта сообщили, что передадут контакты корреспондента и вопросы по увольнениям Седельникову. На момент написания новости, ответ не был получен. Источники URA.RU сообщали, что Седельникову пришлось стать требовательнее к сотрудникам из-за случившихся ранее коррупционных преступлений в сфере дорожного надзора. По словам инсайдеров, некоторым из ушедших действительно было не место в рядах надзорного органа