Бывшие сотрудники курганского Ространснадзора начали работать против него

30 декабря 2022 в 18:16 Размер текста - 17 +

По данным источников, новая компания будет помогать в судах против Ространснадзора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Уволившиеся из местного отдела Ространснадзора сотрудники создали компанию, которая помогает оспаривать административные акты, выписанные ведомством. Об этом URA.RU рассказали источники близкие к сфере перевозок. «Сотрудники курганского отдела Ространснадзора, которые уволились со своих должностей после прихода руководителя Олега Седельникова [бывший прокурор Магаданской области], организовали компанию. Они предлагают бизнесменам услуги по оспариванию административных актов, выписанных Ространснадзором», — сообщили источники. При этом Седельников, по данным инсайдеров, готовит ответные меры. «Он собирается сам ходить на судебные заседания и лично защищать интересы ведомства, которые нацелены на наведение порядка на дорогах», — утверждают источники. Ранее URA.RU в приемной местного филиала Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта сообщили, что передадут контакты корреспондента и вопросы по увольнениям Седельникову. На момент написания новости, ответ не был получен. Источники URA.RU сообщали, что Седельникову пришлось стать требовательнее к сотрудникам из-за случившихся ранее коррупционных преступлений в сфере дорожного надзора. По словам инсайдеров, некоторым из ушедших действительно было не место в рядах надзорного органа Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уволившиеся из местного отдела Ространснадзора сотрудники создали компанию, которая помогает оспаривать административные акты, выписанные ведомством. Об этом URA.RU рассказали источники близкие к сфере перевозок. «Сотрудники курганского отдела Ространснадзора, которые уволились со своих должностей после прихода руководителя Олега Седельникова [бывший прокурор Магаданской области], организовали компанию. Они предлагают бизнесменам услуги по оспариванию административных актов, выписанных Ространснадзором», — сообщили источники. При этом Седельников, по данным инсайдеров, готовит ответные меры. «Он собирается сам ходить на судебные заседания и лично защищать интересы ведомства, которые нацелены на наведение порядка на дорогах», — утверждают источники. Ранее URA.RU в приемной местного филиала Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта сообщили, что передадут контакты корреспондента и вопросы по увольнениям Седельникову. На момент написания новости, ответ не был получен. Источники URA.RU сообщали, что Седельникову пришлось стать требовательнее к сотрудникам из-за случившихся ранее коррупционных преступлений в сфере дорожного надзора. По словам инсайдеров, некоторым из ушедших действительно было не место в рядах надзорного органа