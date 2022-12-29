В Тюмени задержан пособник мошенников, которые обманывали пенсионеров на деньги

Житель Тюмени работал курьером у мошенников, которые обманывали пенсионеров

Всего пожилые люди отдали в рукам мошенников 800 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени задержали мужчину, подозреваемого в причастности к мошенничестве по отношению к пенсионерам. В общей сложности пожилые люди отдали мошенникам около 800 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

«По версии полиции, 23-летний тюменец работал в качестве курьера телефонных аферистов, которые обманули четырех местных жителей по схеме „Ваш родственник попал в ДТП“. Звоня пенсионерам, злоумышленники требовали деньги для непривлечения их родных к уголовной ответственности», — рассказали в ведомстве. Курьер приезжал к пожилым людям и забирал наличные, при этом 10% от суммы он оставлял себе, оставшиеся денежные средства переводил на счета работодателям. Всего мошенники похитили у пенсионеров 800 тысяч рублей.

В ведомстве пояснили, что заниматься преступной деятельностью молодой человек начал в начале декабря. Всего, он смог заработать на этом 30 тысяч рублей, которые потратил на новогодние подарки для родственников. Подозреваемого задержали. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее URA.RU сообщало, что пенсионер из деревни Иска (Ярковский район Тюменской области) воткнул перочинный нож в шею мужчины, который бил его знакомого. Теперь 83-летнему селянину грозит до двух лет лишения свободы.