В Тюменской области пенсионер воткнул нож в шею обидчику своего друга

26 декабря 2022 в 13:45 Размер текста - 17 +

За нападение с ножом пенсионеру грозит лишение свободы Фото: Александр Мамаев © URA.RU Пенсионер из деревни Иска (Ярковский район Тюменской области) воткнул перочинный нож в шею мужчины, который бил его знакомого. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по региону. Теперь 83-летнему селянину грозит до двух лет лишения свободы. «83-летний житель деревни Иска пришел в гости к знакомому. В это время там находился другой мужчина. Хозяин дома просил его извиниться перед своей сожительницей, между мужчинами завязался конфликт. Обидчик повалил хозяина дома на пол. Пенсионер решил защитить знакомого, достал перочинный нож и нанес им удар в шею пострадавшего», — рассказали в пресс-службе. Мужчину доставили в больницу, а медики сообщили о случившемся в полицию. В отношении 83-летнего пенсионера возбудили уголовное дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Пенсионер из деревни Иска (Ярковский район Тюменской области) воткнул перочинный нож в шею мужчины, который бил его знакомого. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по региону. Теперь 83-летнему селянину грозит до двух лет лишения свободы. «83-летний житель деревни Иска пришел в гости к знакомому. В это время там находился другой мужчина. Хозяин дома просил его извиниться перед своей сожительницей, между мужчинами завязался конфликт. Обидчик повалил хозяина дома на пол. Пенсионер решил защитить знакомого, достал перочинный нож и нанес им удар в шею пострадавшего», — рассказали в пресс-службе. Мужчину доставили в больницу, а медики сообщили о случившемся в полицию. В отношении 83-летнего пенсионера возбудили уголовное дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Ему грозит до двух лет лишения свободы.