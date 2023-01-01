Школьников из курганского села лишили льготного проезда до учебы

02 января 2023 в 18:21 Размер текста - 17 +

Шадринцы из села Мыльниково жалуются на отмену бесплатного проезда для школьников Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Шадринском округе Курганской области жители пожаловались на отмену бесплатного проезда школьников на автобусе до образовательного учреждения. Соответствующий комментарий оставила пользовательница Наталья Попова в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». «С 2023 года ребятишкам из села Мыльниково отменили льготный проездной, который давал возможность ученикам, начиная с 5 класса (поскольку в селе только начальное звено), бесплатно добираться до школы», — пишет Попова. В приемной шадринской администрации на звонок корреспондента URA.RU не ответили. По данному вопросу редакция направила официальный запрос. На момент публикации ответ не поступил. До этого URA.RU сообщало, что в ноябре жители села Альменево жаловались на отмену единственного автобусного маршрута до Кургана. В августе директор компании ООО «Автобус», которая занималась перевозками по данному направлению, Павел Гомзяков объяснял URA.RU, что отказался от этого маршрута из-за низкой рентабельности. Нового перевозчика для этого маршрута власти должны были выбрать в конце декабря.

В Шадринском округе Курганской области жители пожаловались на отмену бесплатного проезда школьников на автобусе до образовательного учреждения. Соответствующий комментарий оставила пользовательница Наталья Попова в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». «С 2023 года ребятишкам из села Мыльниково отменили льготный проездной, который давал возможность ученикам, начиная с 5 класса (поскольку в селе только начальное звено), бесплатно добираться до школы», — пишет Попова. В приемной шадринской администрации на звонок корреспондента URA.RU не ответили. По данному вопросу редакция направила официальный запрос. На момент публикации ответ не поступил. До этого URA.RU сообщало, что в ноябре жители села Альменево жаловались на отмену единственного автобусного маршрута до Кургана. В августе директор компании ООО «Автобус», которая занималась перевозками по данному направлению, Павел Гомзяков объяснял URA.RU, что отказался от этого маршрута из-за низкой рентабельности. Нового перевозчика для этого маршрута власти должны были выбрать в конце декабря.