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Школьников из курганского села лишили льготного проезда до учебы

© Служба новостей «URA.RU»
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Комиссия по охране труда Правительство области Курган 20.11.2013г, школьный автобус, дети
Шадринцы из села Мыльниково жалуются на отмену бесплатного проезда для школьников Фото:

В Шадринском округе Курганской области жители пожаловались на отмену бесплатного проезда школьников на автобусе до образовательного учреждения. Соответствующий комментарий оставила пользовательница Наталья Попова в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

«С 2023 года ребятишкам из села Мыльниково отменили льготный проездной, который давал возможность ученикам, начиная с 5 класса (поскольку в селе только начальное звено), бесплатно добираться до школы», — пишет Попова. В приемной шадринской администрации на звонок корреспондента URA.RU не ответили.

По данному вопросу редакция направила официальный запрос. На момент публикации ответ не поступил.

До этого URA.RU сообщало, что в ноябре жители села Альменево жаловались на отмену единственного автобусного маршрута до Кургана. В августе директор компании ООО «Автобус», которая занималась перевозками по данному направлению, Павел Гомзяков объяснял URA.RU, что отказался от этого маршрута из-за низкой рентабельности. Нового перевозчика для этого маршрута власти должны были выбрать в конце декабря.

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В Шадринском округе Курганской области жители пожаловались на отмену бесплатного проезда школьников на автобусе до образовательного учреждения. Соответствующий комментарий оставила пользовательница Наталья Попова в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». «С 2023 года ребятишкам из села Мыльниково отменили льготный проездной, который давал возможность ученикам, начиная с 5 класса (поскольку в селе только начальное звено), бесплатно добираться до школы», — пишет Попова. В приемной шадринской администрации на звонок корреспондента URA.RU не ответили. По данному вопросу редакция направила официальный запрос. На момент публикации ответ не поступил. До этого URA.RU сообщало, что в ноябре жители села Альменево жаловались на отмену единственного автобусного маршрута до Кургана. В августе директор компании ООО «Автобус», которая занималась перевозками по данному направлению, Павел Гомзяков объяснял URA.RU, что отказался от этого маршрута из-за низкой рентабельности. Нового перевозчика для этого маршрута власти должны были выбрать в конце декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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