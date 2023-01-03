Мэр Кургана сообщила о новом снятии ограничений с региональных трасс

По четырем региональным дорогам в Курганской области разрешили ездить автобусам

04 января 2023 в 21:01 Размер текста - 17 +

На дорогах в Курганской области продолжают снимать ограничения, которые ввели из-за погоды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С четырех региональных трасс в Курганской области сняты ограничения для пассажирского транспорта. Об этом сообщила глава Кургана Елена Ситникова в своем telegram-канале. «С 18:30 4 января движение пассажирского транспорта возобновлено на региональных и межмуниципальных дорогах. Это Курган-Куртамыш-Целинное (до Куртамыша); Курган-Половинное-Воскресенское-граница Казахстана; Шадринск-Миасское; Далматово-Уксянское», — указано в сообщении, которое опубликовано в telegram-канале курганского мэра. Пока действуют ограничения на федеральных трассах «Иртыш» и подъезд к Ишиму. Запрещено движение автобусов по дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения. Ранее URA.RU писало, что 4 января в Курганской области сняли ограничения до Екатеринбурга и Тюмени, которые были введены для автобусов из-за непогоды. Такие меры ввели 3 января на федеральных, региональных и межмуниципальных дорогах. Это было сделано из-за обильных снегопадов, ограниченной видимости и сильного ветра.

С четырех региональных трасс в Курганской области сняты ограничения для пассажирского транспорта. Об этом сообщила глава Кургана Елена Ситникова в своем telegram-канале. «С 18:30 4 января движение пассажирского транспорта возобновлено на региональных и межмуниципальных дорогах. Это Курган-Куртамыш-Целинное (до Куртамыша); Курган-Половинное-Воскресенское-граница Казахстана; Шадринск-Миасское; Далматово-Уксянское», — указано в сообщении, которое опубликовано в telegram-канале курганского мэра. Пока действуют ограничения на федеральных трассах «Иртыш» и подъезд к Ишиму. Запрещено движение автобусов по дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения. Ранее URA.RU писало, что 4 января в Курганской области сняли ограничения до Екатеринбурга и Тюмени, которые были введены для автобусов из-за непогоды. Такие меры ввели 3 января на федеральных, региональных и межмуниципальных дорогах. Это было сделано из-за обильных снегопадов, ограниченной видимости и сильного ветра.