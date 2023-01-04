На курганских трассах в Тюмень и Екатеринбург частично сняли ограничения

В Курганской области сняли ограничения до Екатеринбурга и Тюмени, которые были введены для автобусов из-за непогоды. Информация об этом опубликована в telegram-канале ОГИБДД УМВД России по городу Кургану.
«С 11:00 4 января движение пассажирского транспорта возобновлено на двух автомобильных дорогах федерального значения: подъезд к Тюмени и Екатеринбург — Шадринск — Курган, а также на одной региональной дороге Шадринск-Ялуторовск», — указано в сообщении ведомства. Ограничения не сняты на трассах «Иртыш» и подъезде к Ишиму. Временно запрещено ездить автобусам по региональным и межмуниципальным дорогам. На дорогах дежурят сотрудники Госавтоинспекции.
Ранее URA.RU писало, что 3 января в Курганской области временно ограничили движение пассажирского транспорта на федеральных, региональных и межмуниципальных дорогах. В ГИБДД тогда сообщали, что это сделано из-за обильных снегопадов, ограниченной видимости и сильных порывов ветра.
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