На курганских трассах в Тюмень и Екатеринбург частично сняли ограничения

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Контрольно-пропускной пункт «Звериноголовское». Звериноголовский район. , снег, грейдер, трасса, дорога, уборка снега
В Курганской области разрешили ездить пассажирскому транспорту по трем дорогам Фото:

В Курганской области сняли ограничения до Екатеринбурга и Тюмени, которые были введены для автобусов из-за непогоды. Информация об этом опубликована в telegram-канале ОГИБДД УМВД России по городу Кургану.

«С 11:00 4 января движение пассажирского транспорта возобновлено на двух автомобильных дорогах федерального значения: подъезд к Тюмени и Екатеринбург — Шадринск — Курган, а также на одной региональной дороге Шадринск-Ялуторовск», — указано в сообщении ведомства. Ограничения не сняты на трассах «Иртыш» и подъезде к Ишиму. Временно запрещено ездить автобусам по региональным и межмуниципальным дорогам. На дорогах дежурят сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее URA.RU писало, что 3 января в Курганской области временно ограничили движение пассажирского транспорта на федеральных, региональных и межмуниципальных дорогах. В ГИБДД тогда сообщали, что это сделано из-за обильных снегопадов, ограниченной видимости и сильных порывов ветра.

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В Курганской области сняли ограничения до Екатеринбурга и Тюмени, которые были введены для автобусов из-за непогоды. Информация об этом опубликована в telegram-канале ОГИБДД УМВД России по городу Кургану. «С 11:00 4 января движение пассажирского транспорта возобновлено на двух автомобильных дорогах федерального значения: подъезд к Тюмени и Екатеринбург — Шадринск — Курган, а также на одной региональной дороге Шадринск-Ялуторовск», — указано в сообщении ведомства. Ограничения не сняты на трассах «Иртыш» и подъезде к Ишиму. Временно запрещено ездить автобусам по региональным и межмуниципальным дорогам. На дорогах дежурят сотрудники Госавтоинспекции. Ранее URA.RU писало, что 3 января в Курганской области временно ограничили движение пассажирского транспорта на федеральных, региональных и межмуниципальных дорогах. В ГИБДД тогда сообщали, что это сделано из-за обильных снегопадов, ограниченной видимости и сильных порывов ветра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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