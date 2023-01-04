Бойцы с фронта поблагодарили курганцев за помощь Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Бойцы, участвующие в боевых действиях на Украине, поблагодарили курганских десантников за помощь, оказанную им на фронте. Видеообращение военнослужащих опубликовано в группе «Добрая земля» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемый коллектив Союза десантников села Мостовское Курганской области. Командование и личный состав разведывательного батальона благодарит вас за помощь и поддержку, оказанную нашему подразделению. Помогая нам, вы приближаете дату неизбежной победы. Таких настоящих и искренних патриотов как вы очень мало. Совершая такие поступки, вы убеждаете нас в том, что народ и армия едины», — сказали бойцы на видео.

Также разведчики поздравили курганцев с наступлением Нового года. Военные пожелали крепкого десантного здоровья и мирного неба над головой. В конце обращения бойцы дружно сказали, что «враг будет разгромлен, победа будет за нами».

Ранее URA.RU писало, что курганские военнослужащие из зоны СВО устроят националистам «праздничный салют» на Новый год. Также сообщалось, что боец из Кургана показал, как выглядят автоматы и снаряжение после боев в грязи.

О начале спецоперации РФ на территории Украины стало известно 24 февраля. Президент Владимир Путин заявлял, что ее главной задачей является освобождение Донбасса от геноцида киевского режима и нацбатов. Также задачи СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.