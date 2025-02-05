Аналитики дали прогноз цен на автомобили в первой половине 2025 года

Стоимость новых автомобилей в России может увеличиться на 10% в первом полугодии 2025 года. К такому выводу пришли в «Автостате».
«Продажи новых легковых автомобилей в России в январе выросли на 11% год к году, до 89,07 тыс. штук <...> За первое полугодие новые машины могут подорожать на 10%», — сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные агентства.
Эксперты связывают рост цен на автомобили с активными скидками, предлагаемыми дилерами и импортерами на фоне затоваривания. Об этом сообщил представитель агентства Сергей Удалов. Он также добавил, что ожидание дальнейшего роста цен также стимулирует покупательскую активность.
Ранее стало известно, что два десятка автомобильных брендов Китая в 2025 году уйдет из России. Причиной подобного решения послужил отказ автосалонов работать с малоизвестными марками КНР.
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