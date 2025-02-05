Аналитики дали прогноз цен на автомобили в первой половине 2025 года

«Автостат»: цены на авто в первом полугодии 2025 года могут увеличиться на 10%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Цены на автомобили в первой половине 2025 года возрастут на 10%, заявили в «Автостате»
Цены на автомобили в первой половине 2025 года возрастут на 10%, заявили в «Автостате» Фото:

Стоимость новых автомобилей в России может увеличиться на 10% в первом полугодии 2025 года. К такому выводу пришли в «Автостате».

«Продажи новых легковых автомобилей в России в январе выросли на 11% год к году, до 89,07 тыс. штук <...> За первое полугодие новые машины могут подорожать на 10%», — сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные агентства. 

Эксперты связывают рост цен на автомобили с активными скидками, предлагаемыми дилерами и импортерами на фоне затоваривания. Об этом сообщил представитель агентства Сергей Удалов. Он также добавил, что ожидание дальнейшего роста цен также стимулирует покупательскую активность.

Ранее стало известно, что два десятка автомобильных брендов Китая в 2025 году уйдет из России. Причиной подобного решения послужил отказ автосалонов работать с малоизвестными марками КНР.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Стоимость новых автомобилей в России может увеличиться на 10% в первом полугодии 2025 года. К такому выводу пришли в «Автостате». «Продажи новых легковых автомобилей в России в январе выросли на 11% год к году, до 89,07 тыс. штук <...> За первое полугодие новые машины могут подорожать на 10%», — сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные агентства.  Эксперты связывают рост цен на автомобили с активными скидками, предлагаемыми дилерами и импортерами на фоне затоваривания. Об этом сообщил представитель агентства Сергей Удалов. Он также добавил, что ожидание дальнейшего роста цен также стимулирует покупательскую активность. Ранее стало известно, что два десятка автомобильных брендов Китая в 2025 году уйдет из России. Причиной подобного решения послужил отказ автосалонов работать с малоизвестными марками КНР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...