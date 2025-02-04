Почему в России растут цены на картофель

В России наблюдается рост цен на картофель, что стало следствием аномально теплой зимы, которая способствовала увеличению себестоимости этого продукта. Об этом рассказала руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина.
«Из-за аномально теплой зимы — увеличения числа патогенов и возможного дефицита влаги — себестоимость картофеля может незначительно вырасти», — передает слова Губиной NEWS.ru. Она добавила, что теплая зима требует дополнительных мер защиты.
Губина также упомянула угрозу нашествия саранчи для будущего урожая. Несмотря на это, урожайность картофеля в стране увеличивается, а производители приспосабливаются к сложностям, заключила руководитель аппарата Картофельного союза.
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