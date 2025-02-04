Почему в России растут цены на картофель

Картофельный союз: из-за теплой зимы выросла себестоимость картофеля
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Из-за теплой зимы себестоимость картофеля может немного вырасти, заявила Губина
Из-за теплой зимы себестоимость картофеля может немного вырасти, заявила Губина Фото:

В России наблюдается рост цен на картофель, что стало следствием аномально теплой зимы, которая способствовала увеличению себестоимости этого продукта. Об этом рассказала руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина.

«Из-за аномально теплой зимы — увеличения числа патогенов и возможного дефицита влаги — себестоимость картофеля может незначительно вырасти», — передает слова Губиной NEWS.ru. Она добавила, что теплая зима требует дополнительных мер защиты.

Губина также упомянула угрозу нашествия саранчи для будущего урожая. Несмотря на это, урожайность картофеля в стране увеличивается, а производители приспосабливаются к сложностям, заключила руководитель аппарата Картофельного союза.

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В России наблюдается рост цен на картофель, что стало следствием аномально теплой зимы, которая способствовала увеличению себестоимости этого продукта. Об этом рассказала руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина. «Из-за аномально теплой зимы — увеличения числа патогенов и возможного дефицита влаги — себестоимость картофеля может незначительно вырасти», — передает слова Губиной NEWS.ru. Она добавила, что теплая зима требует дополнительных мер защиты. Губина также упомянула угрозу нашествия саранчи для будущего урожая. Несмотря на это, урожайность картофеля в стране увеличивается, а производители приспосабливаются к сложностям, заключила руководитель аппарата Картофельного союза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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