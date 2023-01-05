ГИБДД сообщила об открытии автобусного сообщения в Курганской области

06 января 2023 в 17:45 Размер текста - 17 +

В Курганской области открыли автобусное сообщение между населенными пунктами Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Курганской области между населенными пунктами открыто автобусное сообщение, которое ранее было ограниченно из-за снегопада. Автобусы возобновляют рейсы с 17:00 6 января по графику, сообщили в ГИБДД региона. «Госавтоинспекция Курганской области информирует, что автобусное движение в Курганской области между населенными пунктами открыто с 17.00 часов 6 января 2023 года согласно графику движения. Ограничения на дорогах регионального и межмуниципального значения вводились по причине неблагоприятных метеорологических условий», — говорится в сообщении ведомства, размещенном в соцсети. Из-за сложных дорожных условий инспекторы рекомендуют курганцам отказаться от поездок на дальние расстояния на автомобилях. В случае, если поездку не отложить, в дорогу следует взять дополнительный комплект верхней одежды (куртка), термос с горячим чаем, фонарь на батарейках, провода «прикуривания», скребок для стекла, щетку, спички, лопату и буксировочный трос. Ранее URA.RU писало, что 5 января в Курганской области сняли ограничения на двух федеральных трассах и одной автодороге регионального значения. Речь шла о двух участках трассы «Иртыш» и дороге Курган — Звериноголовское.

В Курганской области между населенными пунктами открыто автобусное сообщение, которое ранее было ограниченно из-за снегопада. Автобусы возобновляют рейсы с 17:00 6 января по графику, сообщили в ГИБДД региона. «Госавтоинспекция Курганской области информирует, что автобусное движение в Курганской области между населенными пунктами открыто с 17.00 часов 6 января 2023 года согласно графику движения. Ограничения на дорогах регионального и межмуниципального значения вводились по причине неблагоприятных метеорологических условий», — говорится в сообщении ведомства, размещенном в соцсети. Из-за сложных дорожных условий инспекторы рекомендуют курганцам отказаться от поездок на дальние расстояния на автомобилях. В случае, если поездку не отложить, в дорогу следует взять дополнительный комплект верхней одежды (куртка), термос с горячим чаем, фонарь на батарейках, провода «прикуривания», скребок для стекла, щетку, спички, лопату и буксировочный трос. Ранее URA.RU писало, что 5 января в Курганской области сняли ограничения на двух федеральных трассах и одной автодороге регионального значения. Речь шла о двух участках трассы «Иртыш» и дороге Курган — Звериноголовское.