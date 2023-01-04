В Курганской области сняли ограничения еще на трех дорогах

05 января 2023 в 19:41 Размер текста - 17 +

В Кургане сняли ограничения еще на трех автодорогах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области сняли ограничения на двух федеральных трассах и одной автодороге регионального значения. Об этом в своем telegram-канале сообщила мэр Кургана Елена Ситникова. «По состоянию на 18.00 сегодняшнего дня сняты ограничения на следующих участках автомобильных дорог: автодорога федерального значения Р-254 „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск, подъезд к Ишиму (с км 396 + 480 по км 479 + 600), Р-254 „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск (с км 55 + 450 по км 465+331) и автодорога регионального значения Курган — Звериноголовское (до границы Казахстана)», — написала Ситникова. На остальных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения продолжают действовать ограничительные меры. «В настоящее время дорожно-эксплуатационными организациями принимаются меры по устранению недостатков зимнего содержания. О времени и дате снятия введенных ограничений будет сообщено дополнительно», — добавила Ситникова. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области временное ограничение движения было снято на трассе Курган — Куртамыш — Целинное, Курган — Половинное — Воскресенское — граница Казахстана, Шадринск — Миасское и Далматово — Уксянское. До этого частично ограничения для автобусов сняли на курганских трассах в Тюмень и Екатеринбург. Данные меры были введены 3 января из обильных снегопадов и плохой видимости. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области сняли ограничения на двух федеральных трассах и одной автодороге регионального значения. Об этом в своем telegram-канале сообщила мэр Кургана Елена Ситникова. «По состоянию на 18.00 сегодняшнего дня сняты ограничения на следующих участках автомобильных дорог: автодорога федерального значения Р-254 „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск, подъезд к Ишиму (с км 396 + 480 по км 479 + 600), Р-254 „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск (с км 55 + 450 по км 465+331) и автодорога регионального значения Курган — Звериноголовское (до границы Казахстана)», — написала Ситникова. На остальных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения продолжают действовать ограничительные меры. «В настоящее время дорожно-эксплуатационными организациями принимаются меры по устранению недостатков зимнего содержания. О времени и дате снятия введенных ограничений будет сообщено дополнительно», — добавила Ситникова. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области временное ограничение движения было снято на трассе Курган — Куртамыш — Целинное, Курган — Половинное — Воскресенское — граница Казахстана, Шадринск — Миасское и Далматово — Уксянское. До этого частично ограничения для автобусов сняли на курганских трассах в Тюмень и Екатеринбург. Данные меры были введены 3 января из обильных снегопадов и плохой видимости.