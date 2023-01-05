Житель ЯНАО пожаловалась, что Wildberries не снизил цену на доставку после Нового года

06 января 2023 в 18:01 Размер текста - 17 +

Онлайн-магазин Wildberries не снизил цену доставки после Нового года Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) пожаловалась, что онлайн-магазин Wildberries так и не снизил цену доставки, хотя обещал сделать это после Нового года. Стоимость осталась на прежнем уровне — 750 рублей, рассказала URA.RU читательница, которая повторно столкнулась с проблемой. «В конце прошлого года, когда цена доставки выросла, Wildberries объяснил это сложной логистикой и большим количеством заказов. При этом, представители компании обещали, что после Нового года доставка, если и не станет бесплатной как раньше, то ее стоимость уменьшится до разумных пределов. Но, к сожалению, этого пока так и не произошло», — рассказывает собеседница агентства. Корреспондент агентства обратился в техподдержку компании с этим вопросом. На момент публикации новости ответ получен не был. Ранее URA.RU сообщало, что жители ЯНАО начали массово жаловаться на онлайн-магазин Wildberries. Причина — увеличение стоимости доставки.

Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) пожаловалась, что онлайн-магазин Wildberries так и не снизил цену доставки, хотя обещал сделать это после Нового года. Стоимость осталась на прежнем уровне — 750 рублей, рассказала URA.RU читательница, которая повторно столкнулась с проблемой. «В конце прошлого года, когда цена доставки выросла, Wildberries объяснил это сложной логистикой и большим количеством заказов. При этом, представители компании обещали, что после Нового года доставка, если и не станет бесплатной как раньше, то ее стоимость уменьшится до разумных пределов. Но, к сожалению, этого пока так и не произошло», — рассказывает собеседница агентства. Корреспондент агентства обратился в техподдержку компании с этим вопросом. На момент публикации новости ответ получен не был. Ранее URA.RU сообщало, что жители ЯНАО начали массово жаловаться на онлайн-магазин Wildberries. Причина — увеличение стоимости доставки.