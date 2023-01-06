06 января 2023
05 января 2023
04 января 2023

Пьяный тюменец устроил ДТП, в котором пострадал подросток, и сбежал. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП произошло на трассе Тюмень — Омск Фото:

На трассе Тюмень — Омск пьяный водитель Nissan столкнулся с Daewoo и сбежал после аварии. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области. В результате ДТП пострадала 16-летняя пассажирка Nissan.

«Ниссан» и «Дэу» столкнулись вчера в 23:11 на 58-м километре автодороги Тюмень-Омск. Предварительно, водитель «Ниссана», поворачивая, не пропустил «Дэу», ехавший со встречного направления. <…> Водитель «Ниссана» бросил машину и убежал с места ДТП», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщили в УГИБДД по региону, 16-летняя девушка взяла без разрешения машину отца и поехала в клуб. Там она познакомилась с мужчиной, который предложил отправиться в другое заведение. Он сам сел за руль чужого автомобиля.

Сбежавшего водителя задержали. Он рассказал, что скрылся из-за страха. Также отмечается, что мужчина не имел прав управления транспортом.

Фото:

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На трассе Тюмень — Омск пьяный водитель Nissan столкнулся с Daewoo и сбежал после аварии. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области. В результате ДТП пострадала 16-летняя пассажирка Nissan. «Ниссан» и «Дэу» столкнулись вчера в 23:11 на 58-м километре автодороги Тюмень-Омск. Предварительно, водитель «Ниссана», поворачивая, не пропустил «Дэу», ехавший со встречного направления. <…> Водитель «Ниссана» бросил машину и убежал с места ДТП», — говорится в сообщении ведомства. Как сообщили в УГИБДД по региону, 16-летняя девушка взяла без разрешения машину отца и поехала в клуб. Там она познакомилась с мужчиной, который предложил отправиться в другое заведение. Он сам сел за руль чужого автомобиля. Сбежавшего водителя задержали. Он рассказал, что скрылся из-за страха. Также отмечается, что мужчина не имел прав управления транспортом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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