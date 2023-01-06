Пьяный тюменец устроил ДТП, в котором пострадал подросток, и сбежал. Фото

07 января 2023 в 10:21 Размер текста - 17 +

ДТП произошло на трассе Тюмень — Омск Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На трассе Тюмень — Омск пьяный водитель Nissan столкнулся с Daewoo и сбежал после аварии. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области. В результате ДТП пострадала 16-летняя пассажирка Nissan. «Ниссан» и «Дэу» столкнулись вчера в 23:11 на 58-м километре автодороги Тюмень-Омск. Предварительно, водитель «Ниссана», поворачивая, не пропустил «Дэу», ехавший со встречного направления. <…> Водитель «Ниссана» бросил машину и убежал с места ДТП», — говорится в сообщении ведомства. Как сообщили в УГИБДД по региону, 16-летняя девушка взяла без разрешения машину отца и поехала в клуб. Там она познакомилась с мужчиной, который предложил отправиться в другое заведение. Он сам сел за руль чужого автомобиля. Сбежавшего водителя задержали. Он рассказал, что скрылся из-за страха. Также отмечается, что мужчина не имел прав управления транспортом. Фото: пресс-служба региональной Госавтоинспекции

На трассе Тюмень — Омск пьяный водитель Nissan столкнулся с Daewoo и сбежал после аварии. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области. В результате ДТП пострадала 16-летняя пассажирка Nissan. «Ниссан» и «Дэу» столкнулись вчера в 23:11 на 58-м километре автодороги Тюмень-Омск. Предварительно, водитель «Ниссана», поворачивая, не пропустил «Дэу», ехавший со встречного направления. <…> Водитель «Ниссана» бросил машину и убежал с места ДТП», — говорится в сообщении ведомства. Как сообщили в УГИБДД по региону, 16-летняя девушка взяла без разрешения машину отца и поехала в клуб. Там она познакомилась с мужчиной, который предложил отправиться в другое заведение. Он сам сел за руль чужого автомобиля. Сбежавшего водителя задержали. Он рассказал, что скрылся из-за страха. Также отмечается, что мужчина не имел прав управления транспортом.