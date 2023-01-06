06 января 2023
05 января 2023
04 января 2023

Тюменец во время застолья выпал из окна четвертого этажа

© Служба новостей «URA.RU»
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Окраины, дома, дороги. Тюмень, многоэтажка, кирпичный дом, след от самолета
Инцидент произошел в общежитии на улице Энергетиков Фото:

В Тюмени мужчина выпал с четвертого этажа общежития на улице Энергетиков. Об этом сообщили в telegram-канале «ЧС Тюмень Z». Информацию подтвердили в УМВД России по Тюменской области.

«На улице Энергетиков, 44а в одной из комнат общежития на четвертом этаже проходили гулянья. Через некоторое время из окна этой комнаты выпал мужчина в состоянии алкогольного опьянения», — сообщается в telegram-канале.

В региональном МВД рассказали, что мужчину доставили в медучреждение. «В 11 часов вечера 6 января поступило сообщение о том, что мужчина выпал из окна четвертого этажа. Он был доставлен в медицинское учреждение. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — сообщили в пресс-службе ведомства изданию 72.RU.

Агентство URA.RU направило запрос в региональный департамент здравоохранения. Ответ ожидается.

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В Тюмени мужчина выпал с четвертого этажа общежития на улице Энергетиков. Об этом сообщили в telegram-канале «ЧС Тюмень Z». Информацию подтвердили в УМВД России по Тюменской области. «На улице Энергетиков, 44а в одной из комнат общежития на четвертом этаже проходили гулянья. Через некоторое время из окна этой комнаты выпал мужчина в состоянии алкогольного опьянения», — сообщается в telegram-канале. В региональном МВД рассказали, что мужчину доставили в медучреждение. «В 11 часов вечера 6 января поступило сообщение о том, что мужчина выпал из окна четвертого этажа. Он был доставлен в медицинское учреждение. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — сообщили в пресс-службе ведомства изданию 72.RU. Агентство URA.RU направило запрос в региональный департамент здравоохранения. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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