Тюменец во время застолья выпал из окна четвертого этажа

07 января 2023 в 13:25 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел в общежитии на улице Энергетиков Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени мужчина выпал с четвертого этажа общежития на улице Энергетиков. Об этом сообщили в telegram-канале «ЧС Тюмень Z». Информацию подтвердили в УМВД России по Тюменской области. «На улице Энергетиков, 44а в одной из комнат общежития на четвертом этаже проходили гулянья. Через некоторое время из окна этой комнаты выпал мужчина в состоянии алкогольного опьянения», — сообщается в telegram-канале. В региональном МВД рассказали, что мужчину доставили в медучреждение. «В 11 часов вечера 6 января поступило сообщение о том, что мужчина выпал из окна четвертого этажа. Он был доставлен в медицинское учреждение. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — сообщили в пресс-службе ведомства изданию 72.RU. Агентство URA.RU направило запрос в региональный департамент здравоохранения. Ответ ожидается.

В Тюмени мужчина выпал с четвертого этажа общежития на улице Энергетиков. Об этом сообщили в telegram-канале «ЧС Тюмень Z». Информацию подтвердили в УМВД России по Тюменской области. «На улице Энергетиков, 44а в одной из комнат общежития на четвертом этаже проходили гулянья. Через некоторое время из окна этой комнаты выпал мужчина в состоянии алкогольного опьянения», — сообщается в telegram-канале. В региональном МВД рассказали, что мужчину доставили в медучреждение. «В 11 часов вечера 6 января поступило сообщение о том, что мужчина выпал из окна четвертого этажа. Он был доставлен в медицинское учреждение. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — сообщили в пресс-службе ведомства изданию 72.RU. Агентство URA.RU направило запрос в региональный департамент здравоохранения. Ответ ожидается.