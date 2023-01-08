В Тюмени осудили начальника участка, виновного в смерти крановщицы

09 января 2023 в 09:39 Размер текста - 17 +

Обвиняемый получил 1,5 года лишения свободы условно Фото: Денис Моргунов © URA.RU Ленинский суд Тюмени вынес приговор начальнику участка АО «Мостострой-11», по вине которого погибла крановщица. Об этом в своем telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судов Тюменской области. Мужчина признан виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. «Начальник участка, будучи ответственным за содержание козлового крана, не организовал своевременное проведение технического обслуживания и освидетельствования крана, не обеспечил его содержание в работоспособном состоянии. В результате произошло падение крана, выпавшая из его кабины работница скончалась на месте», — говорится в сообщении. Подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Более того, он активно помогал в расследовании преступления. Дело рассмотрено в особом порядке. Суд назначил обвиняемому наказание в виде 1,5 года лишения свободы условно, с испытательным сроком в 2 года. Падение козлового крана со смертельным исходом произошло 26 июля 2022 года. Как сообщало URA.RU, женщина снимала ролики для TikTok, в которых рассказывала о работе крановщика.

Ленинский суд Тюмени вынес приговор начальнику участка АО «Мостострой-11», по вине которого погибла крановщица. Об этом в своем telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судов Тюменской области. Мужчина признан виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. «Начальник участка, будучи ответственным за содержание козлового крана, не организовал своевременное проведение технического обслуживания и освидетельствования крана, не обеспечил его содержание в работоспособном состоянии. В результате произошло падение крана, выпавшая из его кабины работница скончалась на месте», — говорится в сообщении. Подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Более того, он активно помогал в расследовании преступления. Дело рассмотрено в особом порядке. Суд назначил обвиняемому наказание в виде 1,5 года лишения свободы условно, с испытательным сроком в 2 года. Падение козлового крана со смертельным исходом произошло 26 июля 2022 года. Как сообщало URA.RU, женщина снимала ролики для TikTok, в которых рассказывала о работе крановщика.