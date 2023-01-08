08 января 2023
07 января 2023
06 января 2023

В Тюмени осудили начальника участка, виновного в смерти крановщицы

© Служба новостей «URA.RU»
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Зал суда. Тюмень, решетка, за решеткой, зал суда, судебное заседание, суд, зал судебного заседания, камера заключения
Обвиняемый получил 1,5 года лишения свободы условно Фото:

Ленинский суд Тюмени вынес приговор начальнику участка АО «Мостострой-11», по вине которого погибла крановщица. Об этом в своем telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судов Тюменской области. Мужчина признан виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

«Начальник участка, будучи ответственным за содержание козлового крана, не организовал своевременное проведение технического обслуживания и освидетельствования крана, не обеспечил его содержание в работоспособном состоянии. В результате произошло падение крана, выпавшая из его кабины работница скончалась на месте», — говорится в сообщении.

Подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Более того, он активно помогал в расследовании преступления. Дело рассмотрено в особом порядке. Суд назначил обвиняемому наказание в виде 1,5 года лишения свободы условно, с испытательным сроком в 2 года.

Падение козлового крана со смертельным исходом произошло 26 июля 2022 года. Как сообщало URA.RU, женщина снимала ролики для TikTok, в которых рассказывала о работе крановщика.

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Ленинский суд Тюмени вынес приговор начальнику участка АО «Мостострой-11», по вине которого погибла крановщица. Об этом в своем telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судов Тюменской области. Мужчина признан виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. «Начальник участка, будучи ответственным за содержание козлового крана, не организовал своевременное проведение технического обслуживания и освидетельствования крана, не обеспечил его содержание в работоспособном состоянии. В результате произошло падение крана, выпавшая из его кабины работница скончалась на месте», — говорится в сообщении. Подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Более того, он активно помогал в расследовании преступления. Дело рассмотрено в особом порядке. Суд назначил обвиняемому наказание в виде 1,5 года лишения свободы условно, с испытательным сроком в 2 года. Падение козлового крана со смертельным исходом произошло 26 июля 2022 года. Как сообщало URA.RU, женщина снимала ролики для TikTok, в которых рассказывала о работе крановщика.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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