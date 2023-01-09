09 января 2023

В ГУ МЧС по ЯНАО назначили нового руководителя структуры

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения МЧС в здании филармонии. Курган, мчс, чс, мчс россии, пожарные
В ГУ МЧС по ЯНАО назначили нового руководителя отдела информационных технологий и связи Фото:

Временно исполняющим обязанности отдела информационных технологий и связи ГУ МЧС по ЯНАО назначен Дмитрий Суриков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«Сейчас на должность главы отдела технологии и связи назначен временно исполняющим обязанности Дмитрий Суриков. Он майор внутренний службы», — сказано в сообщении.

В пресс-службе не смогли прокомментировать избавится ли Суриков от приставки «врио». В отдел кадров ГУ МЧС по ЯНАО был направлен официальный запрос. На момент опубликования материала ответ получен не был.

Ранее URA.RU сообщало, что в региональном МЧС освободилась должность главы информационных технологий. Предыдущий руководитель подразделения Андрей Копылов вышел на пенсию.

Тысячи ямальцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей».

Временно исполняющим обязанности отдела информационных технологий и связи ГУ МЧС по ЯНАО назначен Дмитрий Суриков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального МЧС. «Сейчас на должность главы отдела технологии и связи назначен временно исполняющим обязанности Дмитрий Суриков. Он майор внутренний службы», — сказано в сообщении. В пресс-службе не смогли прокомментировать избавится ли Суриков от приставки «врио». В отдел кадров ГУ МЧС по ЯНАО был направлен официальный запрос. На момент опубликования материала ответ получен не был. Ранее URA.RU сообщало, что в региональном МЧС освободилась должность главы информационных технологий. Предыдущий руководитель подразделения Андрей Копылов вышел на пенсию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...