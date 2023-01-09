В ГУ МЧС по ЯНАО назначили нового руководителя структуры

Временно исполняющим обязанности отдела информационных технологий и связи ГУ МЧС по ЯНАО назначен Дмитрий Суриков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
«Сейчас на должность главы отдела технологии и связи назначен временно исполняющим обязанности Дмитрий Суриков. Он майор внутренний службы», — сказано в сообщении.
В пресс-службе не смогли прокомментировать избавится ли Суриков от приставки «врио». В отдел кадров ГУ МЧС по ЯНАО был направлен официальный запрос. На момент опубликования материала ответ получен не был.
Ранее URA.RU сообщало, что в региональном МЧС освободилась должность главы информационных технологий. Предыдущий руководитель подразделения Андрей Копылов вышел на пенсию.
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Временно исполняющим обязанности отдела информационных технологий и связи ГУ МЧС по ЯНАО назначен Дмитрий Суриков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального МЧС. «Сейчас на должность главы отдела технологии и связи назначен временно исполняющим обязанности Дмитрий Суриков. Он майор внутренний службы», — сказано в сообщении. В пресс-службе не смогли прокомментировать избавится ли Суриков от приставки «врио». В отдел кадров ГУ МЧС по ЯНАО был направлен официальный запрос. На момент опубликования материала ответ получен не был. Ранее URA.RU сообщало, что в региональном МЧС освободилась должность главы информационных технологий. Предыдущий руководитель подразделения Андрей Копылов вышел на пенсию.