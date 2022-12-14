14 декабря 2022

В ГУ МЧС по ЯНАО освободилась должность руководителя структуры

Ямальским спасателям требуется глава отдела информационных технологий
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, мчс
Андрей Копылов проработал в ЯНАО 23 года Фото:

В ГУ МЧС по ЯНАО проводили на пенсию главу отдела информационных технологий и связи Андрея Копылова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В торжественной обстановке в актовом зале главного управления проводили на пенсию начальника отдела информационных технологий и связи, полковника внутренней службы Копылова Андрея Геннадьевича. За его плечами 23 года службы в Главном управлении МЧС России по ЯНАО», — говорится в сообщении.

В МЧС не сомневаются, что Копылов продолжит трудовую деятельность, несмотря на выход на пенсию. «В том, что он не будет сидеть на месте, сомнений, кажется, нет ни у кого. Его опыт, знания, мудрость еще послужат как Российской Федерации в целом, так и нашему региону в частности», — отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Надыме набирают пожарных. Открыто 10 вакансий на зарплату 34 тысячи 725 рублей.

Будьте в курсе всех главных новостей Ямала - читайте канал Округ белых ночей.

В ГУ МЧС по ЯНАО проводили на пенсию главу отдела информационных технологий и связи Андрея Копылова. Об этом сообщается на сайте ведомства. «В торжественной обстановке в актовом зале главного управления проводили на пенсию начальника отдела информационных технологий и связи, полковника внутренней службы Копылова Андрея Геннадьевича. За его плечами 23 года службы в Главном управлении МЧС России по ЯНАО», — говорится в сообщении. В МЧС не сомневаются, что Копылов продолжит трудовую деятельность, несмотря на выход на пенсию. «В том, что он не будет сидеть на месте, сомнений, кажется, нет ни у кого. Его опыт, знания, мудрость еще послужат как Российской Федерации в целом, так и нашему региону в частности», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Надыме набирают пожарных. Открыто 10 вакансий на зарплату 34 тысячи 725 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...