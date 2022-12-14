В ГУ МЧС по ЯНАО освободилась должность руководителя структуры

Ямальским спасателям требуется глава отдела информационных технологий

15 декабря 2022 в 17:44 Размер текста - 17 +

Андрей Копылов проработал в ЯНАО 23 года Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В ГУ МЧС по ЯНАО проводили на пенсию главу отдела информационных технологий и связи Андрея Копылова. Об этом сообщается на сайте ведомства. «В торжественной обстановке в актовом зале главного управления проводили на пенсию начальника отдела информационных технологий и связи, полковника внутренней службы Копылова Андрея Геннадьевича. За его плечами 23 года службы в Главном управлении МЧС России по ЯНАО», — говорится в сообщении. В МЧС не сомневаются, что Копылов продолжит трудовую деятельность, несмотря на выход на пенсию. «В том, что он не будет сидеть на месте, сомнений, кажется, нет ни у кого. Его опыт, знания, мудрость еще послужат как Российской Федерации в целом, так и нашему региону в частности», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Надыме набирают пожарных. Открыто 10 вакансий на зарплату 34 тысячи 725 рублей.

В ГУ МЧС по ЯНАО проводили на пенсию главу отдела информационных технологий и связи Андрея Копылова. Об этом сообщается на сайте ведомства. «В торжественной обстановке в актовом зале главного управления проводили на пенсию начальника отдела информационных технологий и связи, полковника внутренней службы Копылова Андрея Геннадьевича. За его плечами 23 года службы в Главном управлении МЧС России по ЯНАО», — говорится в сообщении. В МЧС не сомневаются, что Копылов продолжит трудовую деятельность, несмотря на выход на пенсию. «В том, что он не будет сидеть на месте, сомнений, кажется, нет ни у кого. Его опыт, знания, мудрость еще послужат как Российской Федерации в целом, так и нашему региону в частности», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Надыме набирают пожарных. Открыто 10 вакансий на зарплату 34 тысячи 725 рублей.