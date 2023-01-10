10 января 2023
09 января 2023

Школьникам в ЯНАО не рекомендуют выходить из дома из-за мороза

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В Ноябрьске школьникам не рекомендуют выходить на улицу из-за мороза Фото:

Школьникам с 1 по 11 класс в Ноябрьске (ЯНАО) 11 января рекомендуется не выходить на улицу из-за морозной погоды. Информация опубликована в telegram-канале «Ноябрьск. Официально».

«Внимание! В связи с температурным режимом нахождение детей с 1 по 11 класс на улице не рекомендуется и небезопасно», — сообщили в мэрии. По данным ЕДДС, в 6:00 температура воздуха в городе опустилась до -45 градусов, ветра нет.

Ранее сообщалось, что ученики старших классов в Ноябрьске бунтуют, что им не отменили уроки в школах и они вынуждены ходить на занятия в мороз. Свое недовольство школьники высказали в соцсетях.

Обновлено, 6:50. Актировка объявлена для учащихся 1-11 классов в Губкинском, сообщает telegram-канал телерадиокомпании «Вектор».

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Школьникам с 1 по 11 класс в Ноябрьске (ЯНАО) 11 января рекомендуется не выходить на улицу из-за морозной погоды. Информация опубликована в telegram-канале «Ноябрьск. Официально». «Внимание! В связи с температурным режимом нахождение детей с 1 по 11 класс на улице не рекомендуется и небезопасно», — сообщили в мэрии. По данным ЕДДС, в 6:00 температура воздуха в городе опустилась до -45 градусов, ветра нет. Ранее сообщалось, что ученики старших классов в Ноябрьске бунтуют, что им не отменили уроки в школах и они вынуждены ходить на занятия в мороз. Свое недовольство школьники высказали в соцсетях. Обновлено, 6:50. Актировка объявлена для учащихся 1-11 классов в Губкинском, сообщает telegram-канал телерадиокомпании «Вектор».
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