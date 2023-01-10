10 января 2023

В Тюменской области мужчина погиб в пожаре из-за непотушенной сигареты

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Пожар в Первоуральске, деревянный дом, пожар, огонь
В пожарах в частных домах с начала года погибли уже пятеро жителей региона Фото:

Непотушенная сигарета стала причиной пожара, в котором погиб житель села Викулово (Тюменская область). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления МЧС региона. ЧП произошло ночью 11 января.

«11 января в половине третьего ночи поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Новой в селе Викулово. К моменту прибытия пожарных происходило горение внутри дома. Звеном газодымозащитной службы из дома был вынесен мужчина, медицинские работники констатировали его смерть», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Основной версией появления огня в ведомстве назвали неосторожность при курении. По мнению специалистов, пожар в доме скорее всего начался из-за непотушенной сигареты.

Как ранее писало URA.RU, с начала 2023 года это уже пятый житель Тюменской области, погибший в пожаре. Всего за неделю с 3 по 10 января, в регионе в своих домах сгорели еще двое мужчин и семейная пара.

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Непотушенная сигарета стала причиной пожара, в котором погиб житель села Викулово (Тюменская область). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления МЧС региона. ЧП произошло ночью 11 января. «11 января в половине третьего ночи поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Новой в селе Викулово. К моменту прибытия пожарных происходило горение внутри дома. Звеном газодымозащитной службы из дома был вынесен мужчина, медицинские работники констатировали его смерть», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Основной версией появления огня в ведомстве назвали неосторожность при курении. По мнению специалистов, пожар в доме скорее всего начался из-за непотушенной сигареты. Как ранее писало URA.RU, с начала 2023 года это уже пятый житель Тюменской области, погибший в пожаре. Всего за неделю с 3 по 10 января, в регионе в своих домах сгорели еще двое мужчин и семейная пара.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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