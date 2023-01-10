В Тюменской области мужчина погиб в пожаре из-за непотушенной сигареты

Непотушенная сигарета стала причиной пожара, в котором погиб житель села Викулово (Тюменская область). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления МЧС региона. ЧП произошло ночью 11 января.
«11 января в половине третьего ночи поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Новой в селе Викулово. К моменту прибытия пожарных происходило горение внутри дома. Звеном газодымозащитной службы из дома был вынесен мужчина, медицинские работники констатировали его смерть», — рассказали URA.RU в пресс-службе.
Основной версией появления огня в ведомстве назвали неосторожность при курении. По мнению специалистов, пожар в доме скорее всего начался из-за непотушенной сигареты.
Как ранее писало URA.RU, с начала 2023 года это уже пятый житель Тюменской области, погибший в пожаре. Всего за неделю с 3 по 10 января, в регионе в своих домах сгорели еще двое мужчин и семейная пара.
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