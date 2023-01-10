Артюхов: в ЯНАО усилилась профилактика наркомании

Губернатор Дмитрий Артюхов рассказал о положительных результатах в сфере профилактики наркомании Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал о положительных результатах в сфере профилактики наркомании. Об этом глава региона сообщил на заседании окружной антинаркотической комиссии.

«Мы в начале 2022 года договорились уделить особое внимание профилактике наркомании в регионе и могу сказать, что вижу усиление этой работы. Об этом говорит и статистика преступлений: каждое новое выявленное преступление говорит об эффективности работы правоохранительных органов. Активно подключились наши гражданские сферы — спорт, молодежная политика, образование, в муниципалитетах растет число хороших программ по профилактике наркомании — результат есть, поэтому продолжим развивать это направление», — подвел итоги работы Артюхов.

Также на заседании губернатор рассказал, что в регионе на 20% снизилась смертность от наркотиков, а также не зафиксировано ни одного летального случая среди несовершеннолетних. Помимо этого он отметил, в прошлом году уменьшилось число жителей, которые впервые встали на наркологический учет. Кроме того, статистика говорит, что увеличилась раскрываемость преступлений, связанных с оборотом наркотических средств.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тарко-Сале задержали подозреваемую в хранении наркотиков. Она восемь лет скрывалась от правосудия.