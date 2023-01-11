Путин: нужно уделять особое внимание соблюдению прав участников СВО

12 января 2023 в 02:27 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил, что важно уделять особое внимание к соблюдению прав участникам СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Важно уделять особое внимание соблюдению прав российских военнослужащих, добровольцев и мобилизованных принимающих участие в специальной военной операции на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Важно уделять особое внимание соблюдению прав военнослужащих, мобилизованных и добровольцев. Хочу подчеркнуть, прокуроры обладают всеми необходимыми полномочиями, чтобы эффективно решать названные и другие значимые задачи. Уверен, вы приложите для этого максимум усилий», — приводит слова Владимира Путина сайт Кремля. С таким заявлением выступил президент России во время своего поздравления сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником. Праздник ежегодно отмечается 12 января. Кроме этого, в поздравлении Путин отметил необходимость усилить надзор за своевременным выполнением государственного оборонного заказа. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Важно уделять особое внимание соблюдению прав российских военнослужащих, добровольцев и мобилизованных принимающих участие в специальной военной операции на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Важно уделять особое внимание соблюдению прав военнослужащих, мобилизованных и добровольцев. Хочу подчеркнуть, прокуроры обладают всеми необходимыми полномочиями, чтобы эффективно решать названные и другие значимые задачи. Уверен, вы приложите для этого максимум усилий», — приводит слова Владимира Путина сайт Кремля. С таким заявлением выступил президент России во время своего поздравления сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником. Праздник ежегодно отмечается 12 января. Кроме этого, в поздравлении Путин отметил необходимость усилить надзор за своевременным выполнением государственного оборонного заказа. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.