Путин призвал усилить надзор за гособоронзаказами

12 января 2023 в 02:23 Размер текста - 17 +

Владимир Путин отметил необходимость усилить надзор за гособоронзаказами Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России необходимо усилить надзор за своевременным выполнением государственного оборонного заказа. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин. «Отдельно обращаю внимание на необходимость усилить надзор за своевременным выполнением государственного оборонного заказа», — сказал он в своем поздравлении сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником. Видео опубликовано на сайте Кремля . «Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменения в статью 8 Федерального закона «О государственном оборонном заказе»», — написано в распоряжении, подписанном председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным. Ранее Путин говорил о том, что в 2023 году правительству РФ необходимо решить вопросы независимого развития государства. Он добавил, что также кабмину предстоит решать проблемы, связанные с обеспечением Вооруженных сил РФ в зоне спецоперации.

В России необходимо усилить надзор за своевременным выполнением государственного оборонного заказа. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин. «Отдельно обращаю внимание на необходимость усилить надзор за своевременным выполнением государственного оборонного заказа», — сказал он в своем поздравлении сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником. Видео опубликовано на сайте Кремля. «Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменения в статью 8 Федерального закона «О государственном оборонном заказе»», — написано в распоряжении, подписанном председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным. Ранее Путин говорил о том, что в 2023 году правительству РФ необходимо решить вопросы независимого развития государства. Он добавил, что также кабмину предстоит решать проблемы, связанные с обеспечением Вооруженных сил РФ в зоне спецоперации.