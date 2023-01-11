11 января 2023

Путин призвал усилить надзор за гособоронзаказами

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин отметил необходимость усилить надзор за гособоронзаказами Фото:

В России необходимо усилить надзор за своевременным выполнением государственного оборонного заказа. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин.

«Отдельно обращаю внимание на необходимость усилить надзор за своевременным выполнением государственного оборонного заказа», — сказал он в своем поздравлении сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником. Видео опубликовано на сайте Кремля. «Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменения в статью 8 Федерального закона «О государственном оборонном заказе»», — написано в распоряжении, подписанном председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Ранее Путин говорил о том, что в 2023 году правительству РФ необходимо решить вопросы независимого развития государства. Он добавил, что также кабмину предстоит решать проблемы, связанные с обеспечением Вооруженных сил РФ в зоне спецоперации.

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В России необходимо усилить надзор за своевременным выполнением государственного оборонного заказа. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин. «Отдельно обращаю внимание на необходимость усилить надзор за своевременным выполнением государственного оборонного заказа», — сказал он в своем поздравлении сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником. Видео опубликовано на сайте Кремля. «Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменения в статью 8 Федерального закона «О государственном оборонном заказе»», — написано в распоряжении, подписанном председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным. Ранее Путин говорил о том, что в 2023 году правительству РФ необходимо решить вопросы независимого развития государства. Он добавил, что также кабмину предстоит решать проблемы, связанные с обеспечением Вооруженных сил РФ в зоне спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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