11 января 2023

В курганском округе запретили купаться в Крещение. Скрин

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Крещенские купания. Курган, купель, закаливание, купание, крещение, крещение господне
В Крещение жители Лебяжья смогут окунуться в купели только в Частоозерье Фото:

В Лебяжьевском округе Курганской области жителями запретили купаться на местных озерах в Крещение. Об этом говорится в распоряжении главы округа Александра Барча, опубликованного администрацией в соцсети «ВКонтакте».

«В период празднования „Крещение Господне“ 18—19 января 2023 года запретить купание на водных объектах, расположенных на территории Лебяжьевского округа», — указано в документе. В разговоре с корреспондентом URA.RU Барч подтвердил информацию. Он отметил, что ближайшая официально открытая купель будет находиться в Частоозерье, однако освящение воды в одном из сел будет.

Тем временем в Целинном округе официальную купель организуют на озере Мочище в деревне Косолапово. Об этом пишет глава округа Александр Сытов в соцсети «ВКонтакет». По словам мэра Шадринска Антона Мокана, опубликовавшего пост в той же соцсети, официальная купель со спасателями и медиками в Шадринске будет расположена на берегу Исети.

Ранее URA.RU писало, что 18 января в Частоозерье вечером пройдет традиционное празднование Крещения Господня. Помимо освященных купелей гостей праздника ждет концертная программа: выступление рок-группы «Черный кофе» и коллектива Doros (Храм Рождества Христова).

В Лебяжьевском округе запретили проводить купания в Крещение
Фото:

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В Лебяжьевском округе Курганской области жителями запретили купаться на местных озерах в Крещение. Об этом говорится в распоряжении главы округа Александра Барча, опубликованного администрацией в соцсети «ВКонтакте». «В период празднования „Крещение Господне“ 18—19 января 2023 года запретить купание на водных объектах, расположенных на территории Лебяжьевского округа», — указано в документе. В разговоре с корреспондентом URA.RU Барч подтвердил информацию. Он отметил, что ближайшая официально открытая купель будет находиться в Частоозерье, однако освящение воды в одном из сел будет. Тем временем в Целинном округе официальную купель организуют на озере Мочище в деревне Косолапово. Об этом пишет глава округа Александр Сытов в соцсети «ВКонтакет». По словам мэра Шадринска Антона Мокана, опубликовавшего пост в той же соцсети, официальная купель со спасателями и медиками в Шадринске будет расположена на берегу Исети. Ранее URA.RU писало, что 18 января в Частоозерье вечером пройдет традиционное празднование Крещения Господня. Помимо освященных купелей гостей праздника ждет концертная программа: выступление рок-группы «Черный кофе» и коллектива Doros (Храм Рождества Христова).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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