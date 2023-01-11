В курганском округе запретили купаться в Крещение. Скрин

12 января 2023 в 16:51 Размер текста - 17 +

В Крещение жители Лебяжья смогут окунуться в купели только в Частоозерье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Лебяжьевском округе Курганской области жителями запретили купаться на местных озерах в Крещение. Об этом говорится в распоряжении главы округа Александра Барча, опубликованного администрацией в соцсети «ВКонтакте». «В период празднования „Крещение Господне“ 18—19 января 2023 года запретить купание на водных объектах, расположенных на территории Лебяжьевского округа», — указано в документе. В разговоре с корреспондентом URA.RU Барч подтвердил информацию. Он отметил, что ближайшая официально открытая купель будет находиться в Частоозерье, однако освящение воды в одном из сел будет. Тем временем в Целинном округе официальную купель организуют на озере Мочище в деревне Косолапово. Об этом пишет глава округа Александр Сытов в соцсети «ВКонтакет». По словам мэра Шадринска Антона Мокана, опубликовавшего пост в той же соцсети, официальная купель со спасателями и медиками в Шадринске будет расположена на берегу Исети. Ранее URA.RU писало, что 18 января в Частоозерье вечером пройдет традиционное празднование Крещения Господня. Помимо освященных купелей гостей праздника ждет концертная программа: выступление рок-группы «Черный кофе» и коллектива Doros (Храм Рождества Христова). В Лебяжьевском округе запретили проводить купания в Крещение Фото: администрация Лебяжьевского округа в соцсети «ВКонтакте»

В Лебяжьевском округе Курганской области жителями запретили купаться на местных озерах в Крещение. Об этом говорится в распоряжении главы округа Александра Барча, опубликованного администрацией в соцсети «ВКонтакте». «В период празднования „Крещение Господне“ 18—19 января 2023 года запретить купание на водных объектах, расположенных на территории Лебяжьевского округа», — указано в документе. В разговоре с корреспондентом URA.RU Барч подтвердил информацию. Он отметил, что ближайшая официально открытая купель будет находиться в Частоозерье, однако освящение воды в одном из сел будет. Тем временем в Целинном округе официальную купель организуют на озере Мочище в деревне Косолапово. Об этом пишет глава округа Александр Сытов в соцсети «ВКонтакет». По словам мэра Шадринска Антона Мокана, опубликовавшего пост в той же соцсети, официальная купель со спасателями и медиками в Шадринске будет расположена на берегу Исети. Ранее URA.RU писало, что 18 января в Частоозерье вечером пройдет традиционное празднование Крещения Господня. Помимо освященных купелей гостей праздника ждет концертная программа: выступление рок-группы «Черный кофе» и коллектива Doros (Храм Рождества Христова).