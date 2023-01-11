Участникам СВО в ЯНАО помогут вернуться к мирной жизни

Власти ЯНАО запустили военно-патриотический проект, который поможет участникам спецоперации адаптироваться к мирной жизни. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.
«Военно-патриотический проект включает в себя организацию курсов военной подготовки, а также помощь в адаптации к мирной жизни участников специальной военной операции. Участие в реализации задач проекта примут ветераны боевых действий», — говорится в сообщении.
Отмечается, что курсы начальной военной подготовки будут созданы в 13 муниципальных образованиях региона. Также для удобства ямальцев запустили сайт «северяне.жизньгероя.рф», на котором можно записаться на курсы. «Помимо этого, в онлайн-представительстве проекта публикуется информация о ямальцах — героях специальной военной операции», — добавили там.
Владимир Путин заявил о начале спецоперации 24 февраля 2022 года. Он сообщил, что главная цель — спасение мирного населения Донбасса от восьмилетней агрессии со стороны ВСУ.
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Власти ЯНАО запустили военно-патриотический проект, который поможет участникам спецоперации адаптироваться к мирной жизни. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Военно-патриотический проект включает в себя организацию курсов военной подготовки, а также помощь в адаптации к мирной жизни участников специальной военной операции. Участие в реализации задач проекта примут ветераны боевых действий», — говорится в сообщении. Отмечается, что курсы начальной военной подготовки будут созданы в 13 муниципальных образованиях региона. Также для удобства ямальцев запустили сайт «северяне.жизньгероя.рф», на котором можно записаться на курсы. «Помимо этого, в онлайн-представительстве проекта публикуется информация о ямальцах — героях специальной военной операции», — добавили там. Владимир Путин заявил о начале спецоперации 24 февраля 2022 года. Он сообщил, что главная цель — спасение мирного населения Донбасса от восьмилетней агрессии со стороны ВСУ.