Детский развлекательный центр выставлен на продажу в Ноябрьске Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) продается детский развлекательный центр «Лукоморье». Стоимость готового бизнеса — 10,5 миллионов рублей. Объявление размещено на портале Avito.

«Продаю развлекательный центр „Лукоморье“. В развлекательном центре есть все: семейное кафе с вкусными лакомствами и полезными блюдами, 7d кинотеатр, супер тир, аквагримм, игровые автоматы, анимация, лего город для юных строителей, огромный лабиринт для активных игр, удобная и безопасная игровая для малышей, батут, скалодром, настольные игры, дискотеки с крутым диско — светом, увлекательные кулинарные мастер-классы. Стоимость — 10,5 миллионов рублей», — пишет автор объявления.

Уточняется, что центр организует выездные мероприятия в детских садах и школах. А для старшеклассников проводят тимбилдинг для сплочения коллектива.

Ранее URA.RU сообщало, что в Губкинском (ЯНАО) продают действующий бизнес по производству кислорода за 47 миллионов рублей. В продажу включены: земля в собственности, две станции АКДС-70, емкости для хранения кислорода, наполнительная для заправки баллонов, электроподстанция.

В парке имеется зона для малышей Фото: портал Avito