Мэрию в ЯНАО обязали ликвидировать свалки и поднять со дна затонувшие судна

Администрацию Салехарда (ЯНАО) обязали убрать четыре нелегальные кучи мусора и поднять затонувшие судна в районе реки Полуй. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.
«Прокуратура города обратилась с иском в суд о возложении обязанности на орган местного самоуправления и ФБУ „Администрация Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей“ ликвидировать свалки, а также поднять со дна и утилизировать затонувшие судна», — говорится в сообщении.
Отмечается, что суд удовлетворил требования. Прокуратура контролирует выполнение.
Ранее сообщалось, что глава Тазовского района, а также главы администраций Антипаюта, Гыда, Газ-Сале и Находка были наказаны за уборку снега. Суд обязал глав администраций обустроить «сухие» свалки.
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