15 января 2023
14 января 2023
13 января 2023

Мэрию в ЯНАО обязали ликвидировать свалки и поднять со дна затонувшие судна

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка врио губернатора Алексея Текслера в Коркино и Полетаево. Челябинская область, свалка в поселке роза
Администрацию Салехарда обязали ликвидировать нелегальные свалки Фото:

Администрацию Салехарда (ЯНАО) обязали убрать четыре нелегальные кучи мусора и поднять затонувшие судна в районе реки Полуй. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

«Прокуратура города обратилась с иском в суд о возложении обязанности на орган местного самоуправления и ФБУ „Администрация Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей“ ликвидировать свалки, а также поднять со дна и утилизировать затонувшие судна», — говорится в сообщении.

Отмечается, что суд удовлетворил требования. Прокуратура контролирует выполнение.

Ранее сообщалось, что глава Тазовского района, а также главы администраций Антипаюта, Гыда, Газ-Сале и Находка были наказаны за уборку снега. Суд обязал глав администраций обустроить «сухие» свалки.

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Администрацию Салехарда (ЯНАО) обязали убрать четыре нелегальные кучи мусора и поднять затонувшие судна в районе реки Полуй. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «Прокуратура города обратилась с иском в суд о возложении обязанности на орган местного самоуправления и ФБУ „Администрация Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей“ ликвидировать свалки, а также поднять со дна и утилизировать затонувшие судна», — говорится в сообщении. Отмечается, что суд удовлетворил требования. Прокуратура контролирует выполнение. Ранее сообщалось, что глава Тазовского района, а также главы администраций Антипаюта, Гыда, Газ-Сале и Находка были наказаны за уборку снега. Суд обязал глав администраций обустроить «сухие» свалки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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