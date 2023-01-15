Мэрию в ЯНАО обязали ликвидировать свалки и поднять со дна затонувшие судна

16 января 2023 в 09:58 Размер текста - 17 +

Администрацию Салехарда обязали ликвидировать нелегальные свалки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Администрацию Салехарда (ЯНАО) обязали убрать четыре нелегальные кучи мусора и поднять затонувшие судна в районе реки Полуй. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «Прокуратура города обратилась с иском в суд о возложении обязанности на орган местного самоуправления и ФБУ „Администрация Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей“ ликвидировать свалки, а также поднять со дна и утилизировать затонувшие судна», — говорится в сообщении. Отмечается, что суд удовлетворил требования. Прокуратура контролирует выполнение. Ранее сообщалось, что глава Тазовского района, а также главы администраций Антипаюта, Гыда, Газ-Сале и Находка были наказаны за уборку снега. Суд обязал глав администраций обустроить «сухие» свалки.

Администрацию Салехарда (ЯНАО) обязали убрать четыре нелегальные кучи мусора и поднять затонувшие судна в районе реки Полуй. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «Прокуратура города обратилась с иском в суд о возложении обязанности на орган местного самоуправления и ФБУ „Администрация Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей“ ликвидировать свалки, а также поднять со дна и утилизировать затонувшие судна», — говорится в сообщении. Отмечается, что суд удовлетворил требования. Прокуратура контролирует выполнение. Ранее сообщалось, что глава Тазовского района, а также главы администраций Антипаюта, Гыда, Газ-Сале и Находка были наказаны за уборку снега. Суд обязал глав администраций обустроить «сухие» свалки.