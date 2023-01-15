В Тобольске студентов отправили на дистант из-за сообщения о бомбе

16 января 2023 в 10:56 Размер текста - 17 +

Сейчас помещения института обследуют на наличие опасных предметов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Письмо с сообщением о минировании пришло на почту Тобольского педагогического института, из-за чего учебное заведение перевели на дистант. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Тюменского государственного университета, филиалом которого является тобольский институт. «Работа филиала (Тобольского педагогического института — прим. ред.) переведена в дистанционный формат. В настоящее время проводится обследование помещений сотрудниками полиции», — рассказали URA.RU в пресс-службе ТюмГУ. Как ранее писало агентство, по данным источника, 16 января эвакуация из-за сообщения о минировании прошла в Государственном аграрном университете Северного Зауралья в Тюмени. В вузе ее назвали плановой учебной тревогой.

Письмо с сообщением о минировании пришло на почту Тобольского педагогического института, из-за чего учебное заведение перевели на дистант. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Тюменского государственного университета, филиалом которого является тобольский институт. «Работа филиала (Тобольского педагогического института — прим. ред.) переведена в дистанционный формат. В настоящее время проводится обследование помещений сотрудниками полиции», — рассказали URA.RU в пресс-службе ТюмГУ. Как ранее писало агентство, по данным источника, 16 января эвакуация из-за сообщения о минировании прошла в Государственном аграрном университете Северного Зауралья в Тюмени. В вузе ее назвали плановой учебной тревогой.