15 января 2023
14 января 2023
13 января 2023

В Тобольске студентов отправили на дистант из-за сообщения о бомбе

© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас помещения института обследуют на наличие опасных предметов Фото:

Письмо с сообщением о минировании пришло на почту Тобольского педагогического института, из-за чего учебное заведение перевели на дистант. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Тюменского государственного университета, филиалом которого является тобольский институт.

«Работа филиала (Тобольского педагогического института — прим. ред.) переведена в дистанционный формат. В настоящее время проводится обследование помещений сотрудниками полиции», — рассказали URA.RU в пресс-службе ТюмГУ.

Как ранее писало агентство, по данным источника, 16 января эвакуация из-за сообщения о минировании прошла в Государственном аграрном университете Северного Зауралья в Тюмени. В вузе ее назвали плановой учебной тревогой.

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Письмо с сообщением о минировании пришло на почту Тобольского педагогического института, из-за чего учебное заведение перевели на дистант. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Тюменского государственного университета, филиалом которого является тобольский институт. «Работа филиала (Тобольского педагогического института — прим. ред.) переведена в дистанционный формат. В настоящее время проводится обследование помещений сотрудниками полиции», — рассказали URA.RU в пресс-службе ТюмГУ. Как ранее писало агентство, по данным источника, 16 января эвакуация из-за сообщения о минировании прошла в Государственном аграрном университете Северного Зауралья в Тюмени. В вузе ее назвали плановой учебной тревогой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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