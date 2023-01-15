Из тюменских аптек исчезли препараты для лечения лор-болезней европейского производства

В аптеках сейчас дефицит препаратов «Отофа» и «Полидекса» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С прилавков тюменских аптек исчезли препараты для лечения лор-заболеваний европейского производства. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала заведующая одной из тюменский аптек Олеся Шварц.

«Перед праздниками мы заметили тенденцию, что у поставщиков начали исчезать ушные капли, которые содержат антибиотики — „Отофа“. Очень долго искали его аналог, не во всех аптеках он был и не все покупатели соглашались его покупать. Заменяли полным российским аналогом „Ниатира“. Пропала „Полидекса“ — действенный препарат, который содержит дексаметазон и антибиотик. Он очень хорошо помогает, так как он комбинированный. Ему аналогов нет», — рассказывает собеседница агентства.

По словам заведующей аптеки, сейчас «Полидекса» вновь оказалась у поставщиков, но цена на нее изменилась. «Когда этот препарат только-только вновь стал появляться, цена у него сильно возросла. В закупе он сейчас стоит 810 рублей, а раньше и в розницу столько не стоил», — добавляет тюменка.

Агентство направило запрос в Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство уже писало о том, что в аптеках Тюмени начались перебои в поставках лекарств. Также с прилавков исчез итальянский препарат от кашля «Флуимуцил-антибиотик ит». Также в дефиците сейчас целая группа антибиотиков.