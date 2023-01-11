Власти ЯНАО ищут управленца в ключевой департамент

Власти ЯНАО ищут управленца в департамент внутренней политики

В ЯНАО ищут управленца в департамент внутренней политики Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Власти ЯНАО опубликовали вакансию на должность замначальника управления в окружной департамент внутренней политики. Как сообщается в вакансии, размещенной на портале «Работа России», соискателю обещают зарплату до 100 тысяч рублей.

«Департамент внутренней политики ЯНАО: требуется заместитель начальника управления — начальник отдела информационной политики управления пресс-службы Губернатора округа. Заработная плата от 68 000 до 97 500 рублей», — сообщается на портале.

Заместителю начальника предстоит организовывать работу и руководить деятельностью отдела, распределять должностные обязанности между сотрудниками, контролировать выполнение поставленных задач, участвовать в разработке и реализации ключевых направлений информационной политики. А также подготавливать тезисы для спикеров, наполнять определенные порталы инфоповодами, уделять должное внимание обращениям граждан, архивировать документы, публиковать информацию о деятельности департамента в СМИ и сети Интернет. В окружном правительстве подтвердили, что должность остается вакантной.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО открылась вакансия на должность первого замдиректора окружного департамента экономики. В вакансии отметили, что необходимо прислать не только резюме, но и письмо с указанием мотивации и релевантного опыта.