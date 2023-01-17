17 января 2023

Власти ЯНАО раскрыли, как пройдет празднование Дня оленевода в округе

На День оленевода в ЯНАО впервые пройдут соревнования по этнобиатлону
© Служба новостей «URA.RU»
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Первым День оленевода отпразднует Надым Фото:

Впервые в ЯНАО на День оленевода пройдут соревнования по этнобиатлону. Как сообщается на сайте правительства региона, празднования в муниципалитетах пройдут с 25 февраля по 14 апреля.

«В этом году впервые в ходе празднования пройдут соревнования по этнобиатлону. Департаментом физкультуры и спорта ЯНАО ведется работа о включении этнобиатлона во Всероссийский реестр видов спорта», — говорится в сообщении. Праздник пройдет в населенных пунктах ЯНАО с 25 февраля по 14 апреля.

Также на празднике планируется вручение чумовых капиталов — наборов всего необходимого для собственного жилища. Традиционно пройдут гонки на оленьих упряжках, дегустация национальных блюд и ярмарки.

Первым праздновать День оленевода начнет Надым — 25 и 26 февраля. Там впервые за несколько лет пройдет забег на собачьих упряжках. Самый масштабный праздник пройдет в Тарко-Сале 3 и 4 марта. На реке Пякупур создадут большую национальную деревню коренных народов Севера. Гостей в деревню доставят на автобусах.

Ранее URA.RU сообщало, что правительство ЯНАО готовило масштабное празднование Дня оленевода в 2023 году. На эти цели из федерального бюджета округ получил 465 000 рублей.

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Впервые в ЯНАО на День оленевода пройдут соревнования по этнобиатлону. Как сообщается на сайте правительства региона, празднования в муниципалитетах пройдут с 25 февраля по 14 апреля. «В этом году впервые в ходе празднования пройдут соревнования по этнобиатлону. Департаментом физкультуры и спорта ЯНАО ведется работа о включении этнобиатлона во Всероссийский реестр видов спорта», — говорится в сообщении. Праздник пройдет в населенных пунктах ЯНАО с 25 февраля по 14 апреля. Также на празднике планируется вручение чумовых капиталов — наборов всего необходимого для собственного жилища. Традиционно пройдут гонки на оленьих упряжках, дегустация национальных блюд и ярмарки. Первым праздновать День оленевода начнет Надым — 25 и 26 февраля. Там впервые за несколько лет пройдет забег на собачьих упряжках. Самый масштабный праздник пройдет в Тарко-Сале 3 и 4 марта. На реке Пякупур создадут большую национальную деревню коренных народов Севера. Гостей в деревню доставят на автобусах. Ранее URA.RU сообщало, что правительство ЯНАО готовило масштабное празднование Дня оленевода в 2023 году. На эти цели из федерального бюджета округ получил 465 000 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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