Тюменский губернатор сделал прогноз о будущем сбежавших россиян

18 января 2023 в 20:41 Размер текста - 17 +

Александр Моор считает, что у сбежавших от мобилизации россиян нет перспектив Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сбежавшие после начала СВО россияне и те, кто сделал это с началом частичной мобилизации не видя перспектив, не найдут их и в других странах. Такое заявление губернатор Тюменской области Александр Моор сделал на встрече с руководителями СМИ. «Если кто-то слаб душой, то стержня нет в душе, и тебе везде будет нехорошо, и перспектив никаких не видишь. Уехали, не видели перспектив в России. Ну, так они и не увидят их никогда, и в другом месте они не увидят никогда перспективы. Так и будут мотаться из одного города в другой», — сказал Моор. При этом губернатор привел в качестве противоположного примера тех, кто отправился в зону проведения СВО в качестве добровольцев. По его мнению, на их решение повлияли не «указы президента», а взгляды, сформированные в семье и обществом. Частичная мобилизация была объявлена в России в сентябре 2022 года. Необходимость в призыве из запаса возникла в России в связи с проведением спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. О ее начале в конце февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин. Ранее URA.RU рассказало, как мобилизованные тюменцы отметят Крещение.

Сбежавшие после начала СВО россияне и те, кто сделал это с началом частичной мобилизации не видя перспектив, не найдут их и в других странах. Такое заявление губернатор Тюменской области Александр Моор сделал на встрече с руководителями СМИ. «Если кто-то слаб душой, то стержня нет в душе, и тебе везде будет нехорошо, и перспектив никаких не видишь. Уехали, не видели перспектив в России. Ну, так они и не увидят их никогда, и в другом месте они не увидят никогда перспективы. Так и будут мотаться из одного города в другой», — сказал Моор. При этом губернатор привел в качестве противоположного примера тех, кто отправился в зону проведения СВО в качестве добровольцев. По его мнению, на их решение повлияли не «указы президента», а взгляды, сформированные в семье и обществом. Частичная мобилизация была объявлена в России в сентябре 2022 года. Необходимость в призыве из запаса возникла в России в связи с проведением спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. О ее начале в конце февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин. Ранее URA.RU рассказало, как мобилизованные тюменцы отметят Крещение.