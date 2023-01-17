Тюменский губернатор сделал прогноз о будущем сбежавших россиян

Сбежавшие после начала СВО россияне и те, кто сделал это с началом частичной мобилизации не видя перспектив, не найдут их и в других странах. Такое заявление губернатор Тюменской области Александр Моор сделал на встрече с руководителями СМИ.
«Если кто-то слаб душой, то стержня нет в душе, и тебе везде будет нехорошо, и перспектив никаких не видишь. Уехали, не видели перспектив в России. Ну, так они и не увидят их никогда, и в другом месте они не увидят никогда перспективы. Так и будут мотаться из одного города в другой», — сказал Моор.
При этом губернатор привел в качестве противоположного примера тех, кто отправился в зону проведения СВО в качестве добровольцев. По его мнению, на их решение повлияли не «указы президента», а взгляды, сформированные в семье и обществом.
Частичная мобилизация была объявлена в России в сентябре 2022 года. Необходимость в призыве из запаса возникла в России в связи с проведением спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. О ее начале в конце февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин. Ранее URA.RU рассказало, как мобилизованные тюменцы отметят Крещение.
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