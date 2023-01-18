18 января 2023
17 января 2023

Работникам рыбозавода в ЯНАО задолжали более 12 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Внеочередное заседание законодательного собрания челябинской области. Челябинск, прокурор, погоны прокурора, габриелян карен
Прокуратура помогла работникам вернуть всю задолженность по зарплате Фото:

Работникам предприятия агропромышленного комплекса «Тазагрорыбпром» в Тазовском (ЯНАО) задолжали зарплату на сумму более 12 миллионов рублей. После вмешательства прокуратуры 250 сотрудникам вернули деньги, сообщает пресс-служба ведомства.

«Прокуратура Тазовского района провела проверку исполнения обществом с ограниченной ответственностью „Тазагрорыбпром“ трудового законодательства. Установлено, что перед 250 работниками организации за ноябрь 2022 г. образовалась задолженность по заработной плате на сумму более 12 млн рублей», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что прокурор вынес представление главе компании и возбудил дело об административном правонарушении. Благодаря этому работники «Тазагрорыбпром» получили зарплату в полном объеме.

Ранее сообщалось, что работникам нефтяной компании задолжали миллион рублей. Деньги работники получили также после вмешательства прокуратуры.

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Работникам предприятия агропромышленного комплекса «Тазагрорыбпром» в Тазовском (ЯНАО) задолжали зарплату на сумму более 12 миллионов рублей. После вмешательства прокуратуры 250 сотрудникам вернули деньги, сообщает пресс-служба ведомства. «Прокуратура Тазовского района провела проверку исполнения обществом с ограниченной ответственностью „Тазагрорыбпром“ трудового законодательства. Установлено, что перед 250 работниками организации за ноябрь 2022 г. образовалась задолженность по заработной плате на сумму более 12 млн рублей», — говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что прокурор вынес представление главе компании и возбудил дело об административном правонарушении. Благодаря этому работники «Тазагрорыбпром» получили зарплату в полном объеме. Ранее сообщалось, что работникам нефтяной компании задолжали миллион рублей. Деньги работники получили также после вмешательства прокуратуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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