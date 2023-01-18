Работникам рыбозавода в ЯНАО задолжали более 12 миллионов рублей

19 января 2023 в 10:00 Размер текста - 17 +

Прокуратура помогла работникам вернуть всю задолженность по зарплате Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Работникам предприятия агропромышленного комплекса «Тазагрорыбпром» в Тазовском (ЯНАО) задолжали зарплату на сумму более 12 миллионов рублей. После вмешательства прокуратуры 250 сотрудникам вернули деньги, сообщает пресс-служба ведомства. «Прокуратура Тазовского района провела проверку исполнения обществом с ограниченной ответственностью „Тазагрорыбпром“ трудового законодательства. Установлено, что перед 250 работниками организации за ноябрь 2022 г. образовалась задолженность по заработной плате на сумму более 12 млн рублей», — говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что прокурор вынес представление главе компании и возбудил дело об административном правонарушении. Благодаря этому работники «Тазагрорыбпром» получили зарплату в полном объеме. Ранее сообщалось, что работникам нефтяной компании задолжали миллион рублей. Деньги работники получили также после вмешательства прокуратуры.

Работникам предприятия агропромышленного комплекса «Тазагрорыбпром» в Тазовском (ЯНАО) задолжали зарплату на сумму более 12 миллионов рублей. После вмешательства прокуратуры 250 сотрудникам вернули деньги, сообщает пресс-служба ведомства. «Прокуратура Тазовского района провела проверку исполнения обществом с ограниченной ответственностью „Тазагрорыбпром“ трудового законодательства. Установлено, что перед 250 работниками организации за ноябрь 2022 г. образовалась задолженность по заработной плате на сумму более 12 млн рублей», — говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что прокурор вынес представление главе компании и возбудил дело об административном правонарушении. Благодаря этому работники «Тазагрорыбпром» получили зарплату в полном объеме. Ранее сообщалось, что работникам нефтяной компании задолжали миллион рублей. Деньги работники получили также после вмешательства прокуратуры.