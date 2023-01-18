В Надыме мать нашла плесень в детском фруктовом пюре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мать из Надыма (ЯНАО) обнаружила в детском фруктовом пюре кусок плесени. Как сообщила Елена Урусова в группе «Злой и добрый надымчанин» в социальной сети «ВКонтакте», покупку она совершила в супермаркете торговой сети «Магнит».

«Купила ребенку в „Магните“ в Юбилейном фруктовое пюре. Еле успела у него из рта вытащить — то ли бумажка, то ли ткань какая-то, с плесенью», — написала Урусова.

В комментариях женщине посоветовали дать ребенку абсорбент. «Плесень в чистом виде, ребенку абсорбент и лактобактерин через часик», — написала Светлана Лукьянова. Официальный представитель магазина «Магнит» в комментариях попросил дополнительную информацию для дальнейших разбирательств. «Я представитель „Магнита“. Подскажите, пожалуйста, информацию о магазине, чтобы мы могли передать ее коллегам. Также для обратной связи вы можете оставить свои контактные данные и фото чека в личных сообщениях», — прокомментировал Сергей Михнов.

Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу торговой сети «Магнит». На момент публикации ответ получен не был.

Ранее жительница Лабытнанги предупредила горожан о плесени в гранатах. По ее словам, фрукт был куплен в супермаркете «Магнит» со скидкой.

В Надыме в детском пюре нашли плесень Группа «Злой и добрый надымчанин» во «ВКонтакте»