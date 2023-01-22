В ЯНАО пять лет не выплачивали пенсию ребенку-инвалиду

23 января 2023 в 09:47 Размер текста - 17 +

В Надыме пенсионный фонд пять лет не выплачивал пособие по уходу за ребенком-инвалидом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Надыме (ЯНАО) пенсионный фонд пять лет не выплачивал пособие по уходу за ребенком-инвалидом, сумма долга составила почти 500 тысяч рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте окружной прокуратуры. «Городской прокурор направил иск в суд о возложении обязанности на ГУ-Отделение ПФ РФ по ЯНАО произвести перерасчет неполученной выплаты по уходу за ребенком-инвалидом более чем за 5 лет на сумму почти 500 тыс. рублей. Судом требования прокурора полностью удовлетворены», — говорится в сообщении. Также в информации сказано, что ежемесячная компенсация была назначена в феврале 2022 года. Помимо этого, пенсионный фонд не провел разъяснительную работу о получении компенсации. Ранее URA.RU сообщало, что в Надыме дети рабочего, который погиб на производстве получат компенсацию. Ее сумма составит 4 млн рублей.

В Надыме (ЯНАО) пенсионный фонд пять лет не выплачивал пособие по уходу за ребенком-инвалидом, сумма долга составила почти 500 тысяч рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте окружной прокуратуры. «Городской прокурор направил иск в суд о возложении обязанности на ГУ-Отделение ПФ РФ по ЯНАО произвести перерасчет неполученной выплаты по уходу за ребенком-инвалидом более чем за 5 лет на сумму почти 500 тыс. рублей. Судом требования прокурора полностью удовлетворены», — говорится в сообщении. Также в информации сказано, что ежемесячная компенсация была назначена в феврале 2022 года. Помимо этого, пенсионный фонд не провел разъяснительную работу о получении компенсации. Ранее URA.RU сообщало, что в Надыме дети рабочего, который погиб на производстве получат компенсацию. Ее сумма составит 4 млн рублей.