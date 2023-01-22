22 января 2023
21 января 2023
20 января 2023

В ЯНАО пять лет не выплачивали пенсию ребенку-инвалиду

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, коммунальные платежи, кредит, квитанция, монета, жкх, купюра, деньги, платеж по ипотеке
В Надыме пенсионный фонд пять лет не выплачивал пособие по уходу за ребенком-инвалидом Фото:

В Надыме (ЯНАО) пенсионный фонд пять лет не выплачивал пособие по уходу за ребенком-инвалидом, сумма долга составила почти 500 тысяч рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте окружной прокуратуры.

«Городской прокурор направил иск в суд о возложении обязанности на ГУ-Отделение ПФ РФ по ЯНАО произвести перерасчет неполученной выплаты по уходу за ребенком-инвалидом более чем за 5 лет на сумму почти 500 тыс. рублей. Судом требования прокурора полностью удовлетворены», — говорится в сообщении.

Также в информации сказано, что ежемесячная компенсация была назначена в феврале 2022 года. Помимо этого, пенсионный фонд не провел разъяснительную работу о получении компенсации.

Ранее URA.RU сообщало, что в Надыме дети рабочего, который погиб на производстве получат компенсацию. Ее сумма составит 4 млн рублей.

Тысячи ямальцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей».

В Надыме (ЯНАО) пенсионный фонд пять лет не выплачивал пособие по уходу за ребенком-инвалидом, сумма долга составила почти 500 тысяч рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте окружной прокуратуры. «Городской прокурор направил иск в суд о возложении обязанности на ГУ-Отделение ПФ РФ по ЯНАО произвести перерасчет неполученной выплаты по уходу за ребенком-инвалидом более чем за 5 лет на сумму почти 500 тыс. рублей. Судом требования прокурора полностью удовлетворены», — говорится в сообщении. Также в информации сказано, что ежемесячная компенсация была назначена в феврале 2022 года. Помимо этого, пенсионный фонд не провел разъяснительную работу о получении компенсации. Ранее URA.RU сообщало, что в Надыме дети рабочего, который погиб на производстве получат компенсацию. Ее сумма составит 4 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...