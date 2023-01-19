19 января 2023
18 января 2023

В ЯНАО детям погибшего рабочего выплатят компенсацию

© Служба новостей «URA.RU»
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В Надыме в пользу малолетних детей погибшего рабочего будет выплачена компенсация Фото:

В Надыме (ЯНАО) в пользу малолетних детей погибшего рабочего будет выплачена компенсация в размере 4 млн рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте окружной прокуратуры.

«Установлено, что в августе 2021 г. на территории нефтяной перекачивающей станции в Надымском районе произошел несчастный случай на производстве, повлекший смерть троих лиц и причинение вреда здоровью еще двум лицам. <…> Один из погибших являлся отцом малолетних (2019 и 2020 г. р.), в интересах которых предъявлен иск в суд. Прокурор обратился с иском в суд к ООО «НПП «Западуралнефть» о взыскании компенсации морального вреда в размере 4 млн рублей. Надымский городской суд требования прокурора удовлетворил», — говорится в сообщении.

Помимо этого в информации сказано, что причиной гибели рабочих стало нарушение технологического процесса ведения работ. В связи с этим возбуждено уголовное дело о нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО капитана теплохода будут судить за нарушение требований охраны труда. Из-за этого рабочий получил травму.

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В Надыме (ЯНАО) в пользу малолетних детей погибшего рабочего будет выплачена компенсация в размере 4 млн рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте окружной прокуратуры. «Установлено, что в августе 2021 г. на территории нефтяной перекачивающей станции в Надымском районе произошел несчастный случай на производстве, повлекший смерть троих лиц и причинение вреда здоровью еще двум лицам. <…> Один из погибших являлся отцом малолетних (2019 и 2020 г. р.), в интересах которых предъявлен иск в суд. Прокурор обратился с иском в суд к ООО «НПП «Западуралнефть» о взыскании компенсации морального вреда в размере 4 млн рублей. Надымский городской суд требования прокурора удовлетворил», — говорится в сообщении. Помимо этого в информации сказано, что причиной гибели рабочих стало нарушение технологического процесса ведения работ. В связи с этим возбуждено уголовное дело о нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО капитана теплохода будут судить за нарушение требований охраны труда. Из-за этого рабочий получил травму.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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