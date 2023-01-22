В ЯНАО простятся с военнослужащим, погибшем в зоне СВО

В Тарко-Сале простятся с Дмитрием Курсаковым, погибшем в зоне СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Тарко-Сале (ЯНАО) простятся с Дмитрием Курсаковым, погибшем при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Информация об этом размещена в паблике «Тарко-Сале/ЯНАО» во «Вконтакте».

«Дмитрий Курсаков был кадровым военным офицером. Службу проходил в звании старшего лейтенанта в войсках морской пехоты. Наш земляк погиб, проявив героизм и мужество», — говорится в сообщении.

Также в сообщении сказано, что прощание с Дмитрием Курсаковым пройдет 24 января в 11.00 в храме в честь святителя Николая. В правительство ЯНАО информацию о гибели военного офицера подтвердили.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Ноябрьска погиб в зоне спецоперации. Сергей Власов отправился на СВО добровольцем.

Специальная военная операция на территории Украины была объявлена президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года. Одна из ключевых задач СВО — защита жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ.