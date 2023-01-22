22 января 2023
21 января 2023
20 января 2023

В ЯНАО простятся с военнослужащим, погибшем в зоне СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
В Тарко-Сале простятся с Дмитрием Курсаковым, погибшем в зоне СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Тарко-Сале (ЯНАО) простятся с Дмитрием Курсаковым, погибшем при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Информация об этом размещена в паблике «Тарко-Сале/ЯНАО» во «Вконтакте».

«Дмитрий Курсаков был кадровым военным офицером. Службу проходил в звании старшего лейтенанта в войсках морской пехоты. Наш земляк погиб, проявив героизм и мужество», — говорится в сообщении.

Также в сообщении сказано, что прощание с Дмитрием Курсаковым пройдет 24 января в 11.00 в храме в честь святителя Николая. В правительство ЯНАО информацию о гибели военного офицера подтвердили.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Ноябрьска погиб в зоне спецоперации. Сергей Власов отправился на СВО добровольцем.

Специальная военная операция на территории Украины была объявлена президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года. Одна из ключевых задач СВО — защита жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ.

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В Тарко-Сале (ЯНАО) простятся с Дмитрием Курсаковым, погибшем при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Информация об этом размещена в паблике «Тарко-Сале/ЯНАО» во «Вконтакте». «Дмитрий Курсаков был кадровым военным офицером. Службу проходил в звании старшего лейтенанта в войсках морской пехоты. Наш земляк погиб, проявив героизм и мужество», — говорится в сообщении. Также в сообщении сказано, что прощание с Дмитрием Курсаковым пройдет 24 января в 11.00 в храме в честь святителя Николая. В правительство ЯНАО информацию о гибели военного офицера подтвердили. Ранее URA.RU сообщало, что житель Ноябрьска погиб в зоне спецоперации. Сергей Власов отправился на СВО добровольцем. Специальная военная операция на территории Украины была объявлена президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года. Одна из ключевых задач СВО — защита жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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